Эйфелева башня, которая была закрыта из-за забастовки сотрудников, снова открылась после достижения соглашения с профсоюзами

Эйфелева башня после шестидневного перерыва в работе из-за забастовки сотрудников, требовавших улучшения технического обслуживания и повышения зарплаты, вновь открылась для посетителей в воскресенье.

Оператор 330-метровой башни объявил о достижении соглашения с профсоюзами, представляющими интересы работников. Это соглашение включает в себя обязательство инвестировать амбициозную сумму в 380 миллионов евро (около 412 миллионов долларов) к 2031 году на реконструкцию. Одновременно с этим на этой неделе начались переговоры о заработной плате, завершение которых ожидается в течение следующего месяца. Бастующие сотрудники требовали повышения зарплаты соразмерно доходам от продажи билетов.

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135-летняя Эйфелева башня сыграет важную роль в Парижских играх, запланированных на период с 26 июля по 11 августа, и последующих Паралимпийских играх. Примечательно, что в олимпийские и паралимпийские медали парижских игр будут включены фрагменты шестиугольного куска железа, взятого из исторической достопримечательности.

Как правило, Эйфелева башня доступна для посетителей круглый год. Однако в прошлом году она была закрыта на 10 дней из-за широкомасштабных протестов по всей Франции против предложенной правительством пенсионной реформы.