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Apple представила новое приложение Apple Sports для любителей спорта
Бесплатное приложение для iPhone предоставляет результаты, статистику и многое другое в режиме реального времени, что обеспечивает высокую скорость и простоту

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Компания Apple Inc. выпустила новое приложение Apple Sports, которое теперь бесплатно доступно в App Store для пользователей iPhone. Это приложение предоставляет любителям спорта доступ к результатам и статистике в режиме реального времени. В дизайне приложения приоритет отдан скорости и простоте, а интерфейс, разработанный Apple, предлагает пользователям персонализированный опыт работы с любимыми лигами и командами. В настоящее время приложение доступно для загрузки в США, Великобритании и Канаде.

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Эдди Кью, старший вице-президент Apple по сервисам, заявил, что цель Apple Sports - удовлетворить потребности спортивных болельщиков, предоставив им быстрый доступ к результатам и статистике. Приложение, которое можно бесплатно загрузить из App Store, позволяет пользователям быть в курсе последних событий, связанных с их любимыми командами и лигами.
В настоящее время Apple Sports предоставляет обновления по следующим лигам, в которых проходит сезон: MLS, NBA, баскетбол NCAA (как мужской, так и женский), NHL, Бундеслига, Ла Лига, Лига МХ, Лига 1, Премьер-лига и Серия А. Со временем в приложение будут включены дополнительные лиги, такие как MLB, NFL, NCAAF, NWSL и WNBA, для их предстоящих сезонов.

Приложение предлагает упрощенный и эффективный способ информирования болельщиков о предпочитаемых ими командах и лигах. Пользователи могут персонализировать свои табло в Apple Sports, выбирая любимые команды, турниры и лиги. Приложение обеспечивает удобную навигацию между результатами и предстоящими играми, а также предоставляет доступ к информации об игре, статистике команд, составах и коэффициентах ставок в режиме реального времени. Пользователи также могут напрямую обращаться к приложению Apple TV для просмотра игр в прямом эфире с Apple и подключенных потоковых приложений. Кроме того, Apple Sports автоматически синхронизируется с избранным, выбранным в приложении "Мой спорт", в том числе в приложении Apple TV и Apple News.

#apple #iphone #apple sports
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