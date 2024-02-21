Ожидается, что ERS-2 распадется на куски и сгорит, когда он снова войдет в атмосферу Земли, вероятно, над Тихим океаном

Европейский спутник ERS-2, который находится на орбите уже почти три десятилетия, по прогнозам, будет спускаться через атмосферу Земли неконтролируемым образом. Предполагается, что при входе в атмосферу спутник распадется, а большинство его компонентов сгорит. Точное время и место входа в атмосферу определить сложно из-за естественного, кувыркающегося спуска спутника.

По прогнозам Европейского космического агентства (ЕКА), спутник войдет в плотные слои атмосферы планеты в среду, 21 февраля, в 19:32 по московскому времени. По прогнозам, в это время спутник будет находиться над Тихим океаном. Однако трехчасовое окно неопределенности предполагает, что спутник может оказаться в другой точке своей орбиты, когда начнет сгорать.

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Запущенный в 1995 году ERS-2 считался самым передовым космическим аппаратом для наблюдения за Землей, когда-либо разработанным и запущенным Европой, по данным ЕКА. Он внес значительный вклад в понимание климатического кризиса, предоставив новые сведения о нашей планете, химическом составе атмосферы, поведении океанов и влиянии человеческой деятельности на окружающую среду.

Спутник был выведен из эксплуатации в 2011 году, и ЕКА приняло решение свести его с орбиты, чтобы свести к минимуму риск столкновения с другим зондом. ЕКА опубликовало снимки спутника, спускающегося в атмосферу. Эти снимки были сделаны в период с 14 января по 3 февраля, когда ERS-2 находился на высоте более 300 километров.

Спутник спускался со скоростью более 10 километров в день, причем скорость его спуска быстро увеличивалась. Ожидается, что когда спутник достигнет высоты около 80 километров, он распадется на части и сгорит. Точное время не определено из-за непредсказуемых атмосферных условий, которые могут как увеличить, так и уменьшить сопротивление спутника. Ориентация спутника, которая также влияет на его траекторию, неизвестна.

Ожидается, что большая часть спутника сгорит, а все уцелевшие фрагменты будут разбросаны в случайном порядке по наземному треку длиной в сотни километров и шириной в десятки километров. ЕКА заявило, что риски, связанные с повторным входом спутника в атмосферу, очень малы, и подчеркнуло, что ни один из компонентов, которые могут войти в атмосферу, не является радиоактивным или токсичным.

Доктор Джеймс Блейк из Центра осведомленности о космическом пространстве при Уорикском университете отметил, что в настоящее время на орбите Земли находятся тысячи действующих и недействующих спутников, и ERS-2 - последний из них, который начал обратный путь, войдя в атмосферу Земли. Такая судьба ожидает неконтролируемые спутники и обломки, которые больше не могут противостоять силе сопротивления, оказываемой земной атмосферой. Операторам рекомендуется ускорить возвращение в атмосферу своих отработавших спутников, чтобы сохранить свободное пространство для будущих миссий.