Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Неконтролируемый европейский спутник падает на Землю после 30 лет нахождения на орбите
Ожидается, что ERS-2 распадется на куски и сгорит, когда он снова войдет в атмосферу Земли, вероятно, над Тихим океаном

реклама

Европейский спутник ERS-2, который находится на орбите уже почти три десятилетия, по прогнозам, будет спускаться через атмосферу Земли неконтролируемым образом. Предполагается, что при входе в атмосферу спутник распадется, а большинство его компонентов сгорит. Точное время и место входа в атмосферу определить сложно из-за естественного, кувыркающегося спуска спутника.

По прогнозам Европейского космического агентства (ЕКА), спутник войдет в плотные слои атмосферы планеты в среду, 21 февраля, в 19:32 по московскому времени. По прогнозам, в это время спутник будет находиться над Тихим океаном. Однако трехчасовое окно неопределенности предполагает, что спутник может оказаться в другой точке своей орбиты, когда начнет сгорать.

реклама

Запущенный в 1995 году ERS-2 считался самым передовым космическим аппаратом для наблюдения за Землей, когда-либо разработанным и запущенным Европой, по данным ЕКА. Он внес значительный вклад в понимание климатического кризиса, предоставив новые сведения о нашей планете, химическом составе атмосферы, поведении океанов и влиянии человеческой деятельности на окружающую среду.

Спутник был выведен из эксплуатации в 2011 году, и ЕКА приняло решение свести его с орбиты, чтобы свести к минимуму риск столкновения с другим зондом. ЕКА опубликовало снимки спутника, спускающегося в атмосферу. Эти снимки были сделаны в период с 14 января по 3 февраля, когда ERS-2 находился на высоте более 300 километров.

Спутник спускался со скоростью более 10 километров в день, причем скорость его спуска быстро увеличивалась. Ожидается, что когда спутник достигнет высоты около 80 километров, он распадется на части и сгорит. Точное время не определено из-за непредсказуемых атмосферных условий, которые могут как увеличить, так и уменьшить сопротивление спутника. Ориентация спутника, которая также влияет на его траекторию, неизвестна.

Ожидается, что большая часть спутника сгорит, а все уцелевшие фрагменты будут разбросаны в случайном порядке по наземному треку длиной в сотни километров и шириной в десятки километров. ЕКА заявило, что риски, связанные с повторным входом спутника в атмосферу, очень малы, и подчеркнуло, что ни один из компонентов, которые могут войти в атмосферу, не является радиоактивным или токсичным.

Доктор Джеймс Блейк из Центра осведомленности о космическом пространстве при Уорикском университете отметил, что в настоящее время на орбите Земли находятся тысячи действующих и недействующих спутников, и ERS-2 - последний из них, который начал обратный путь, войдя в атмосферу Земли. Такая судьба ожидает неконтролируемые спутники и обломки, которые больше не могут противостоять силе сопротивления, оказываемой земной атмосферой. Операторам рекомендуется ускорить возвращение в атмосферу своих отработавших спутников, чтобы сохранить свободное пространство для будущих миссий.

#земля #спутник #падение #спутник ers-2
+
Написать комментарий (0)
НАСА готовится к запуску спутников-близнецов для изучения климатических изменений на полюсах Земли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
23
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
10
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
3
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
8
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
8
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
1
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2

Популярные статьи

10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
42
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
53
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
31
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
137
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
20:44
Мышкой, круто. Ради этого стоило в голову искусственную раковую опухоль зашить.
Илон Маск: Первый пациент с чипом Neuralink в голове научился управлять мышкой силой мысли
Апшеронский скакел
20:43
А ещë на заднем фоне обязательно должны присутствовать коробки от видеокарт инвидиа
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Леонид Ткачёв
20:41
Зачем смотрел в днс где накручивают 1000000% от цены?) и нести этот бред
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Джон Коннор
20:40
Информация отовсюду. Попробуй использовать мозг для поиска.
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Джон Коннор
20:39
Нвидиа даже угрожала некоторым обзорщикам, что если они не покажут Нвидиа в лучшем свете, чем оно есть, то не будут поставлять карты на тесты. А после тестов, как известно, карты дарятся тестерам. И Н...
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Апшеронский скакел
20:34
Штаты сами закупают в Индии переработанную нефть, на предприятии которое на 50% принадлежит России. В том году закупили на 10 миллиардов долларов, и продолжают увеличивать закупки. Европа на этом же п...
Eurasian Times: санкции на нефть из России и "ценовой потолок" на неё не работают
Джон Коннор
20:32
А откуда у тебя информация, что это не так? Я вот заметил СВОИМИ ГЛОЗАМЕ. Также вопрос обсуждается уже лет 10. Глупые владельцы Нвидии переключают на полный диапазон и думают, что догнали АМД, но при ...
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
SMA
20:28
новые санкции?!? опять в европе заводы закроются, да что ж такое...
В Белом доме уточнили, какие отрасли попадут под очередные антироссийские санкции
Вася Ягодкин
20:25
Да мне его девать некуда. Кстати где тобой обещанный один биткоин?
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Бахтиёр Кудратуллаев
20:24
не хочешь кэш поднять на холяву тогда нюхай бербу
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем