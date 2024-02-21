Компания утверждает, что все четыре модели могут сохранять 80 процентов первоначального заряда после 1000 циклов

Apple Inc. объявила об увеличении срока службы аккумуляторов iPhone 15-й серии. Во вторник компания заявила, что последние модели iPhone могут сохранять 80 % своей первоначальной емкости после 1 000 циклов зарядки. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей оценкой компании и не требует никаких новых аппаратных или программных обновлений. Это обновление является своевременным, учитывая предстоящие правила ЕС, которые будут присваивать энергетический класс долговечности аккумуляторов телефонов.

Ранее в документах онлайн-поддержки Apple говорилось, что батареи iPhone могут сохранять 80 % от первоначального полного заряда после 500 циклов. Однако после повторного тестирования долговечности аккумуляторов смартфонов 2023 года, включая iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, компания обнаружила, что эти устройства могут сохранять 80 % емкости как минимум после 1000 циклов. Apple объявила, что во вторник будут обновлены документы поддержки, чтобы отразить эту новую оценку.

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Компания пояснила, что в ходе тестирования аккумуляторы заряжались и разряжались 1000 раз в определенных условиях, а также проводился набор тестов, отражающих обычное использование. Удвоение показателя без каких-либо физических или программных изменений объясняется постоянным совершенствованием компонентов батареи и управления питанием iOS.

Для iPhone, выпущенных до 2023 года, остается актуальной первоначальная оценка сохранения 80 % емкости после 500 циклов зарядки. В настоящее время Apple выясняет, нужно ли обновлять оценки для этих старых моделей.





Для оптимального срока службы аккумулятора Apple советует по возможности держать телефон при температуре от 62 до 72 градусов по Фаренгейту. Также рекомендуется избегать зарядки или оставлять телефон в жарких помещениях (95 градусов или выше) и минимизировать прямое воздействие солнечных лучей. Если вы храните старый iPhone в течение длительного времени, лучше оставить его наполовину заряженным.

Кроме того, в скором времени Apple переместит один из самых важных показателей батареи телефона в настройки iOS. Начиная с iOS 17.4, которая в настоящее время находится в бета-версии, счетчик циклов работы батареи переместится из раздела "Настройки" > "Общие" > "О программе" в раздел "Здоровье батареи" (в разделе "Настройки" > "Батарея"). Apple добавила счетчик циклов работы батареи в свое мобильное программное обеспечение в iOS 17, которая была запущена осенью прошлого года.