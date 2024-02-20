Конфликт между Израилем и Газой: США призывают к временному прекращению огня в тексте ООН

Израиль предостерегли от вторжения в густонаселенный город Рафах. Соединенные Штаты, ранее воздерживавшиеся от использования термина "прекращение огня" во время голосования в ООН по конфликту, увидели, что президент Джо Байден выразил аналогичные настроения.

Тем не менее Соединенные Штаты намерены наложить вето на альтернативный проект резолюции Алжира, который выступает за немедленное прекращение огня по гуманитарным соображениям. Более миллиона перемещенных палестинцев, составляющих примерно половину населения Газы, нашли убежище в Рафахе.

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Население этого южного города, примыкающего к Египту, до конфликта составляло всего 250 000 человек. Многие из перемещенных лиц живут во временных убежищах или палатках в антисанитарных условиях, с ограниченным доступом к питьевой воде и продуктам питания.

Организация Объединенных Наций выступила с предупреждением, что предполагаемое израильское наступление на город может привести к массовой резне. Израиль начал операции в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибли около 1200 человек и более 240 стали заложниками.

В результате израильской военной кампании на палестинской территории погибло 29 000 человек, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС. Вашингтон, который на протяжении большей части войны подчеркивал право своего союзника на самооборону, сталкивается с серьезным международным давлением, требующим использовать свое влияние для сдерживания разрушительных операций Израиля.

Хотя Соединенные Штаты пообещали препятствовать алжирскому проекту, в его конкурирующем тексте выражается несогласие с планами Израиля. Обсуждение американского проекта начнется на этой неделе, но сроки и вероятность голосования остаются неопределенными. Согласно уставу ООН, члены организации "соглашаются принимать и выполнять" решения, принятые Советом Безопасности, в отличие от решений, принятых на Генеральной Ассамблее, которые не имеют обязательной силы.

Это первый случай, когда Соединенные Штаты выступают за временное прекращение огня в Газе в ООН, наложив вето на предыдущие резолюции с использованием этого термина. В американском проекте также указывается, что значительное наземное наступление в Рафахе приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения и дальнейшему перемещению людей, возможно, в соседние страны, в частности в Египет.

Проект также предполагает, что такие действия будут иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности. Проект резолюции выступает за временное прекращение огня в Газе, как только это станет возможным, что отражает комментарии президента Джо Байдена, сделанные им в ходе недавних переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Несмотря на международное давление, г-н Нетаньяху до сих пор отказывался пересматривать план, обещая спасти оставшихся заложников и разгромить ХАМАС во всей Газе. Бенни Ганц, член израильского военного кабинета, предупредил, что операция будет начата, если ХАМАС не освободит всех своих заложников до 10 марта, когда начинается Рамадан, священный для ислама месяц поста.

Группа арабских стран утверждает, что Совет Безопасности не может игнорировать призывы международного сообщества к прекращению огня.