Свет от небесного объекта, который в 500 триллионов раз ярче нашего солнца, путешествовал более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли

Исследователи идентифицировали самый яркий известный объект во Вселенной - квазар, который в 500 триллионов раз ярче нашего солнца. Этот квазар питается от самой быстрорастущей черной дыры, когда-либо обнаруженной, с массой, примерно в 17 миллиардов раз превышающей массу нашего Солнца, потребляющей эквивалент солнца в день.

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Свет от этого небесного объекта путешествовал более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Ученые из Австралийского национального университета первоначально обнаружили его с помощью 2,3-метрового телескопа в обсерватории Сайдинг Спринг университета Нового Южного Уэльса в Кунабарабране. Позже это открытие было подтверждено с помощью очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, основное зеркало которого составляет 39 метров.

Результаты, полученные в сотрудничестве между Австралийским национальным университетом, Европейской южной обсерваторией, Мельбурнским университетом и французским университетом Сорбонны, были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ведущий автор, доцент Кристиан Вольф из Австралийского национального университета, заявил, что это самый яркий из известных объектов во Вселенной. Его быстрый рост приводит к значительному выделению света и тепла.

Свет излучается аккреционным диском диаметром семь световых лет. Именно в этот диск втягивается вещество и вращается вокруг черной дыры по спирали, прежде чем пересечь горизонт событий. Когда это вещество сталкивается с другим материалом, оно генерирует огромное количество света и тепла.

Аккреционный диск описывается как большая ячейка магнитной бури с температурой 10 000 градусов по Цельсию и такими быстрыми ветрами, что они могли бы обогнуть Землю за секунду. Штормовая ячейка простирается на семь световых лет, что на 50% больше расстояния от нашей Солнечной системы до следующей звезды в галактике, Альфы Центавра.

Соавтор доктор Кристофер Онкен выразил удивление тем, что объект так долго оставался необнаруженным, описав его как "скрывающийся у всех на виду". Доцент Вольф описал открытие как удивительное и приносящее удовлетворение.