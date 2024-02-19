Microsoft демонстрирует потенциал GPT-5 для расшифровки древнего минойского языка, предвещая прорыв в разгадке исторических загадок

Microsoft поделилась предварительными подробностями о предстоящей версии языковой модели GPT-5, которая разрабатывается OpenAI. Компания заявила, что эта модель будет способна расшифровывать древний язык, который остается одной из самых величайших лингвистических загадок во всем мире. Язык, о котором идет речь, - линейная письменность типа A, используемая минойской цивилизацией, обитающей на острове Крит более 3000 лет назад. Михаил Парахин, генеральный директор департамента рекламы и веб-сервисов Microsoft, предположил на платформе социальных сетей X, что, хотя GPT-4 недостаточно мощен для такой задачи, GPT-5, согласно его намекам, должен справиться с переводом.

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Отмечается, что для решения этой задачи языковая модель должна не просто понимать нюансы линейного письма типа А, но и обладать достаточно глубокими контекстуальными знаниями минойского мира, что не менее важно для точного перевода. Даже если GPT-5 не справится с поставленной задачей, это все равно станет значительным шагом на пути к разгадке тайн истории.