Если у вас есть опыт работы в STEM и вы стремитесь к экстриму, эта работа для вас

НАСА объявило о возможности для лиц, заинтересованных в участии во второй годичной миссии по моделированию Марса, известной как аналог исследования здоровья и производительности экипажа (CHAPEA 2). Начало миссии запланировано на весну 2025 года. Отобранный экипаж из четырех человек будет проживать в помещении площадью 1700 квадратных футов, напечатанном на 3D-принтере, расположенном в Хьюстоне. В настоящее время заявки принимаются на веб-сайте CHAPEA до 2 апреля. Будет предоставлена компенсация, хотя точная сумма не разглашается НАСА.

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Среда обитания Mars Dune Alpha, расположенная в космическом центре имени Джонсона НАСА, спроектирована таким образом, чтобы имитировать условия, с которыми будущие исследователи могут столкнуться на Марсе, где суровая окружающая среда и ограниченные ресурсы. В настоящее время там размещена команда в рамках первой миссии ЧАПЕА, которая завершила более половины своей 378-дневной продолжительности. В обязанности добровольцев, помимо прочих обязанностей, входит поддержание среды обитания и выращивание сельскохозяйственных культур. Среда обитания оборудована песочницей площадью 1200 квадратных футов для имитации выхода в открытый космос.

Критерии отбора кандидатов включают гражданство США, возраст от 30 до 55 лет, владение английским языком и наличие степени магистра в области STEM. Кроме того, кандидаты должны иметь не менее двух лет профессионального опыта, минимум тысячу часов пилотирования воздушных судов или два года работы над докторской программой STEM. Кандидаты без степени магистра также могут претендовать, при условии, что у них есть определенный профессиональный опыт. CHAPEA 2 - вторая из трех миссий, запланированных НАСА в рамках программы, причем первая миссия началась 25 июня 2023 года.