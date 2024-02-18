Apple расширяет возможности Siri и Spotlight в iOS 18 с использованием языковых моделей

Согласно недавнему отчету, Apple в настоящее время расширяет возможности Siri и встроенного в iPhone поискового инструмента Spotlight, обучая их работе с большими языковыми моделями. Цель состоит в том, чтобы повысить их квалификацию в точном ответе на сложные запросы. Ожидается, что обновленная версия Spotlight обеспечит полную интеграцию со специфическими функциями и опциями внутри приложений.

реклама

В отчете также указывается, что Apple изучает потенциал функций на базе искусственного интеллекта, которые могли бы позволить пользователям автономно создавать списки воспроизведения в Apple Music и создавать слайды презентаций в приложении Keynote. Предполагается, что другие приложения, включая "Здоровье", "Сообщения", "Номера", "Страницы" и "Ярлыки", могут получить более глубокую интеграцию с искусственным интеллектом в iOS 18 с возможностью включения дополнительных приложений.

Во время недавнего отчета о доходах генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что компания разрабатывает технологии генеративного искусственного интеллекта и планирует раскрыть дальнейшие подробности позже в этом году. Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на своей ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне, а обновление, скорее всего, выйдет в сентябре. Вполне возможно, что некоторые из новых функций искусственного интеллекта, анонсированных позднее, могут быть эксклюзивными для моделей iPhone 16, которые, по слухам, получат значительное обновление нейронного движка.

В дополнение к iOS 18 и iPadOS 18 было высказано предположение, что Apple намерена внедрить новые функции искусственного интеллекта в macOS 15 и свой инструмент разработки приложений Xcode.