Несмотря на свое противодействие перемещению палестинцев, Каир, похоже, готовится к сценарию, навязанному Израилем

Египет находится в процессе строительства укрепленной буферной зоны, прилегающей к его границе с сектором Газа. Это событие происходит в свете потенциальных опасений по поводу возможного наземного вторжения Израиля в южный город Рафах. Такое событие может привести к перемещению значительного числа палестинцев через границу, о чем свидетельствуют спутниковые снимки и сообщения средств массовой информации.

реклама

Строительная площадка, расположенная в Синайской пустыне, готовится к тому, чтобы потенциально обеспечить основным жильем большое число палестинцев. Бетонные стены возводятся на египетской стороне контрольно-пропускного пункта Рафах, единственного контрольно-пропускного пункта, не контролируемого Израилем.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на египетских официальных лиц, это новое учреждение является частью планов Египта на случай непредвиденных обстоятельств для размещения большого притока палестинцев, въезжающих в Египет, и способно вместить более 100 000 человек.

Комплекс, расположенный вдали от любых египетских поселений, огорожен бетонными стенами. На место было доставлено значительное количество палаток.

Базирующийся в Великобритании Синайский фонд по правам человека опубликовал видеоролики, на которых видно, как грузовики и бульдозеры расчищают завалы на участке площадью примерно 8 квадратных миль (21 квадратный километр). Спутниковые снимки, полученные The Washington Post, показывают, что в период с 6 февраля по следующую среду была расчищена территория площадью 2 квадратных мили (5 квадратных километров).

Несмотря на эти события, Мохаммед Абдельфадиль Шуша, губернатор Северного Синая, египетской мухафазы, граничащей с Газой и Израилем, как сообщается, опроверг информацию о том, что Египет строит лагерь беженцев вдоль границы в ожидании потенциального массового исхода палестинцев, спровоцированного израильскими военными.

Синайский фонд, активистская организация с группой мониторинга на севере Синая, сообщил на этой неделе, что огороженная территория будет окружена бетонными стенами высотой 7 метров (23 фута).