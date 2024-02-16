Nike сокращает 2% своей текущей рабочей силы, поскольку стремится реинвестировать средства в области роста и оптимизировать свой бизнес

Корпорация спортивной обуви и одежды Nike Inc., базирующаяся в Бивертоне, штат Орегон, объявила о сокращении на 2% своей текущей численности персонала, что составляет более 1500 должностей. Это решение является частью более масштабной стратегии реструктуризации.

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Корпорация стремится оптимизировать использование капитала, инвестируя в ключевые сектора роста, включая бег, товары для женщин и бренд Jordan. Генеральный директор Джон Донахью рассказал об этой стратегии как о средстве стимулирования роста.

Увольнения будут осуществляться в два этапа. Первый этап начинается на этой неделе, а второй этап завершается к концу четвертого финансового квартала, обычно к концу мая. Сроки увольнений в регионе EMEA Nike будут отличаться из-за местного трудового законодательства.

Конкретные отделы, затронутые увольнениями, еще предстоит уточнить. Однако сотрудники розничной торговли в магазинах Nike или работники складов не пострадают.

Реструктуризация происходит по мере того, как потребительские расходы становятся более консервативными, а индустрия розничной торговли ожидает замедления спроса на товары повседневного спроса, такие как одежда и обувь.

В декабре Nike обнародовала комплексный план реструктуризации, направленный на сокращение расходов примерно на 2 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Корпорация скорректировала свой прогноз продаж в ожидании снижения спроса и оптовых заказов, снижения онлайн-продаж и растущей зависимости рынка от рекламных акций.

Чтобы добиться снижения затрат, Nike планирует упростить ассортимент своей продукции, повысить уровень автоматизации и использования технологий, оптимизировать организацию за счет сокращения уровней управления и использовать масштаб для повышения эффективности.

Перед объявлением о реструктуризации The Oregonian сообщила, что Nike в течение нескольких недель тайно увольняла сотрудников и сообщила о планах более широкой реструктуризации. Увольнения произошли в различных подразделениях, включая подбор персонала, снабжение, бренд, инжиниринг, человеческие ресурсы и инновации.

Общее количество позиций, ликвидированных Nike с декабря, остается неизвестным.

Oppenheimer понизил рейтинг Nike до уровня производительности в пятницу утром и снизил целевую цену на 12-18 месяцев, сославшись на вялый потребительский спрос, затишье в производстве инноваций и конкуренцию.

Сотрудники, пострадавшие от увольнений, получат комплексный пакет поддержки, включая финансовые, медицинские услуги и услуги по трудоустройству. Донахью выразил уверенность, что корпорация станет сильнее и лучше оснащена, чтобы обслуживать всех спортсменов и способствовать будущему спорта.