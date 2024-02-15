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Япония теряет место третьей по величине экономики в мире из-за продолжающегося сокращения ВВП
Япония теперь отстает от США, Китая и Германии

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В 2023 году экономика Японии уступила место экономике Германии, что сделало ее четвертой по величине экономикой в мире. Этот сдвиг подчеркивает постоянное снижение конкурентоспособности и производительности Японии, которое усугубляется сокращением и старением населения.

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Экономическое положение Японии на протяжении многих лет снижалось. До 2010 года она была второй по величине экономикой после Соединенных Штатов, но затем ее обогнал Китай. Международный валютный фонд прогнозировал дальнейшее снижение до четвертого места.

Экономические сравнения обычно основаны на номинальном ВВП, который не учитывает определенные национальные различия и рассчитывается в долларовом выражении. В 2023 году номинальный ВВП Японии составлял приблизительно 4,2 трлн долларов или около 591 трлн иен. ВВП Германии, объявленный в предыдущем месяце, составил от 4,4 до 4,5 трлн долларов, в зависимости от курса пересчета валют.

В последнем квартале 2023 года (октябрь-декабрь) экономика Японии сократилась в годовом исчислении на 0,4% и снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно данным о реальном ВВП Кабинета министров. Однако реальный ВВП за год вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Реальный ВВП - это показатель стоимости товаров и услуг страны. Годовой показатель - это прогноз того, что произошло бы, если бы квартальный показатель сохранялся в течение года.

И Япония, и Германия построили свои экономики на основе малого и среднего бизнеса с высокой производительностью. Однако Германия продемонстрировала прочную экономическую основу, поддерживаемую сильным евро и инфляцией, в то время как Японии мешала слабая иена.

Последние данные отражают ослабление позиций Японии и свидетельствуют об уменьшении глобального присутствия. Тэцудзи Оказаки, профессор экономики Токийского университета, отмечает, что некогда доминирующий автомобильный сектор Японии был подорван ростом популярности электромобилей.

Экономический разрыв между развитыми и развивающимися странами сокращается, и ожидается, что в ближайшие годы Индия превзойдет Японию по номинальному ВВП.

Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, Япония могла бы рассмотреть вопрос об иммиграции. Однако Япония относительно неохотно принимает иностранную рабочую силу, за исключением случаев, когда это требуется на временной основе. Такая позиция вызвала критику за отсутствие разнообразия и предполагаемую дискриминацию. Робототехника - еще одно потенциальное решение, но ее внедрение было медленным и недостаточным для решения проблемы хронической нехватки рабочей силы.

Исторически сложилось так, что Японию приветствовали как "экономическое чудо", поднявшееся после разрушений Второй мировой войны и ставшее второй по величине экономикой в мире, и это положение она сохраняла на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Успех таких компаний, как Honda Motor Co. и Panasonic Corp., основанных предпринимателями Соитиро Хондой и Коносуке Мацуситой соответственно, воплотил в себе дух упорного труда, характерный для Japan Inc.

Товары с надписью "Сделано в Японии" когда-то были синонимом доступности и качества и пользовались большим спросом во всем мире. Однако сейчас это можно считать "старыми добрыми временами".

По словам Окадзаки, многие факторы будут влиять на будущую экономическую траекторию Японии, но перспективы на ближайшие несколько десятилетий кажутся мрачными.

#экономика #япония
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