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Doss
OpenAI добавила ChatGPT способность запоминать информацию о пользователях и их предпочтениях
По мере того, как чат-бот становится более мощным, OpenAI также делает его более персональным

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OpenAI внедряет новую функцию, называемую "память", для своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Эта функция предназначена для повышения персонализации бота, позволяя ему сохранять информацию о пользователях и их взаимодействиях с течением времени.

Функция памяти работает двумя способами. Во-первых, пользователи могут поручить ChatGPT запомнить конкретные данные о них, такие как предпочитаемый язык программирования или личные данные. Во-вторых, ChatGPT может постепенно накапливать эти данные в ходе текущих взаимодействий, сохраняя информацию по мере того, как пользователи задают вопросы и получают ответы. Цель состоит в том, чтобы сделать ChatGPT более персонализированным и интеллектуальным, уменьшив необходимость в повторных напоминаниях.

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Каждый пользовательский GPT также будет обладать своей собственной памятью. Например, Books GPT, если в нем включена функция памяти, может автоматически запоминать книги, которые прочитал пользователь, и их предпочитаемые жанры. Эта функция может быть полезна для различных приложений в GPT Store. Например, Tutor Me мог бы обеспечить более эффективную долгосрочную нагрузку на курс, основанную на существующих знаниях пользователя; Kayak мог бы напрямую получать доступ к любимым авиакомпаниям и отелям пользователя; GymStreak мог бы отслеживать прогресс пользователя с течением времени.

Однако внедрение памяти сопряжено с трудностями. Подход OpenAI напоминает то, как другие интернет-сервисы узнают о пользователях, наблюдая за их взаимодействиями, создавая профиль с течением времени. Этот метод, хотя и эффективен, вызывает опасения по поводу конфиденциальности пользователей. Многие пользователи опасаются, что их взаимодействия будут использоваться в качестве обучающих данных для дальнейшей персонализации бота. Концепция "знающих" пользователей ChatGPT рассматривается как инновационная и навязчивая.

Чтобы устранить эти проблемы, OpenAI гарантирует, что пользователи сохранят контроль над памятью ChatGPT. Система была обучена не сохранять конфиденциальную информацию, такую как данные, связанные со здоровьем. Пользователи могут узнать, что ChatGPT знает о них, и дать команду боту забыть определенную информацию или удалить ее через раздел "Управление памятью" в настройках. OpenAI также предлагает временный чат как эквивалент режима инкогнито, позволяющий пользователям вести беседу, не влияя на память ChatGPT. У пользователей также есть возможность полностью отключить функцию памяти.

По умолчанию функция памяти будет активирована, и OpenAI планирует использовать память для обучения своих моделей в будущем. Однако данные от компаний, использующих ChatGPT Enterprise и Teams, не будут возвращены моделям.

В настоящее время функция памяти находится в стадии тестирования и доступна ограниченному числу пользователей. Несмотря на это, ожидается, что эта функция может быстро стать неотъемлемой частью взаимодействия с ChatGPT. Поскольку боты с искусственным интеллектом продолжают развиваться, они быстро получают более глубокое понимание пользователей.

#chatgpt #openai
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В скором времени ChatGPT начнёт запоминать информацию о пользователе
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