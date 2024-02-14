Россия готовится к десятилетней дуэли с Западом, предупреждает Эстония

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия готовится к возможному вооруженному конфликту с западными странами в течение следующих десяти лет. В докладе указывается, что Кремль рассматривает свой конфликт не только с Украиной, но и со всем "коллективным Западом".

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В докладе предполагается, что, хотя вероятность военного нападения со стороны России в этом году минимальна, будущая безопасность Европы и границ Эстонии зависит от способности Украины сдерживать Россию при поддержке своих союзников.

В докладе подчеркивается заметный рост российского военного производства, включая артиллерию и бронетехнику, что повышает способность России вести боевые действия. Международный институт стратегических исследований предполагает, что Россия могла бы поддерживать свой нынешний уровень участия в Украине еще на срок до трех лет при поддержке ускоренного производства оружия.

В докладе также отмечается значительное изменение в военной структуре России: создание Ленинградского и Московского военных округов, нацеленных на Финляндию, являющуюся членом НАТО. В нем также отмечается, что Россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил с 1,15 млн до 1,5 млн человек к 2026 году в ожидании потенциального конфликта с НАТО.

Это расширение подчеркивает необходимость значительного усиления обороноспособности НАТО и союзных сил. Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, ранее предупреждал, что Европе может потребоваться десятилетие, чтобы полностью пополнить свои запасы боеприпасов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в декабре, что Европа должна усилить свою безопасность и обороноспособность, чтобы противостоять угрозе, исходящей от России. Он также предположил, что Соединенные Штаты могли бы сократить свое участие в Европе в пользу усиления усилий по обеспечению безопасности в Тихоокеанском регионе.

В январе Писториус предупредил, что президент России Владимир Путин, который становится все более агрессивным, может напасть на союзников по НАТО менее чем через десять лет. В том же месяце Латвия, Литва и Эстония договорились о создании общей балтийской зоны обороны на своих границах с Россией и Беларусью.

Ранее в этом месяце начальник Генерального штаба Румынии Георги Влад выразил убежденность в том, что политика президента Путина в ближайшем будущем усилится. Он также выступил с резким предупреждением о состоянии национальной армии.

Однако Москва проигнорировала предупреждения Запада, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал опасения по поводу того, что Россия не остановится на Украине, “абсурдными”.