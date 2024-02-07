На борту находился 74-летний Пиньера и еще трое человек.

Себастьян Пиньера, бывший президент Чили, трагически погиб в результате крушения вертолета во вторник. Вертолет, на борту которого находились Пиньера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили. Пиньера был объявлен погибшим по прибытии спасателей. Остальные пассажиры выжили в результате инцидента.

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По неподтвержденным сообщениям, Пиньера пилотировал вертолет, что, как известно, было его хобби, особенно летом в Южном полушарии вблизи озер на юге Чили.

В связи с трагедией президент Габриэль Борич объявил трехдневный национальный траур. В пятницу организуются государственные похороны в честь Пиньеры, который занимал пост президента два срока подряд в период с 2010 по 2022 год.

Министр внутренних дел Каролина Тоха подтвердила, что тело Пиньеры было извлечено из озера близ города Лаго-Ранко. Она оценила его преданность государственной службе.

На международном уровне Пиньера получил признание за свою роль в спасении в 2010 году 33 шахтеров, оказавшихся в ловушке под пустыней Атакама, данное событие привлекло внимание всего мира. Внутри страны он был успешным бизнесменом, хотя его президентство было отмечено частыми протестами и общественным недовольством.

После своего президентства Пиньера оставался политически активным, высказывая свое мнение по различным вопросам, включая неудачную попытку разработать новую конституцию, и поддерживая консервативных политиков в регионе, таких как президент Аргентины Хавьер Милей.

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри выразил свои соболезнования, признав приверженность Пиньеры Чили и принципам свободы и демократии в Латинской Америке.