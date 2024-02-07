Российский космонавт Олег Кононенко проведет в космосе в общей сложности 1000 дней, став лидером в продолжительности полетов

Российский космонавт Олег Кононенко недавно превзошел предыдущий рекорд по количеству дней, проведенных в космосе, ранее установленный Геннадием Падалкой - 878 дней, 11 часов и 30 минут, сообщает информационное агентство ТАСС. Кононенко отправился в свое путешествие на Международную космическую станцию (МКС) в сентябре прошлого года, при этом продолжительность миссии потенциально может продлиться до целого года.

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Согласно заявлению Роскосмоса, федерального космического агентства России, прогнозируется, что Кононенко проведет в космосе в общей сложности 1000 дней к 5 июня 2024 года, в 00:00:20 по московскому времени. По завершении ежегодной экспедиции 23 сентября 2024 года его общее время полета достигнет 1110 дней.

Книга рекордов по продолжительности космических полетов принадлежит преимущественно советским и российским космонавтам, занимающим восемь первых позиций в списке по наибольшему общему времени пребывания в космосе. Астронавт НАСА Пегги Уитсон с рекордом в 675 дней в космосе занимает девятое место.

Рекорд по продолжительности одиночного полета принадлежит космонавту Валерию Полякову, который провел около 438 дней подряд на борту российской космической станции "Мир" с января 1994 по март 1995 года.

Самым высокопоставленным американцем в этом списке является Фрэнк Рубио, который недавно завершил 371-дневную миссию на борту МКС. Его возвращение было отложено из-за утечки в его оригинальном российском космическом корабле "Союз", что потребовало его замены.

В настоящее время Кононенко совершает свой пятый космический полет и работает бортинженером в 70-й экспедиции МКС. Планируется, что он примет командование станцией позже в этом месяце, когда нынешний командир Андреас Могенсон вернется на Землю с остальными членами экипажа SpaceX-7.

Отправляющийся экипаж-7 сменят четыре астронавта экипажа-8, их запуск с космического побережья Флориды запланирован на 22 февраля.