Чили: лесные пожары – 123 погибших, 370 пропавших; разрушенные дома, США готовы помочь

В центральной части Чили предпринимаются усилия добровольцев по расчистке завалов, включая обугленный металл и битое стекло, в районах, серьезно пострадавших от недавних лесных пожаров. Официальное число погибших увеличилось до 123, при этом значительное число людей по-прежнему числится пропавшими без вести.

Лесные пожары, бушующие с пятницы, показали признаки ослабления к утру понедельника. Город Винья-дель-Мар и два других города в регионе Вальпараисо, Кильпе и Вилла-Алемана, особенно пострадали. Президент Габриэль Борич сообщил в воскресенье, что, по оценкам, 3000 домов в регионе были разрушены.

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Марисоль Прадо, директор Службы судебно-медицинской экспертизы Чили, объявила в понедельник днем, что к числу погибших добавились еще 10 жертв. Она отметила плохое состояние многих тел и трудности, которые это создает для идентификации. Судебно-медицинские работники будут собирать генетические образцы у лиц, заявивших о пропаже родственников.

Мэр Винья-дель-Мар Макарена Рипамонти сообщила, что по меньшей мере 370 человек пропали без вести в городе, население которого составляет около 300 000 человек.

Лесные пожары нанесли значительный ущерб нескольким районам Винья-дель-Мар, особенно тем, которые расположены в горах на востоке города. Официальные лица предположили, что некоторые из лесных пожаров, возможно, были спровоцированы намеренно. Распространению пожаров способствовала сухая погода, сильный ветер и низкая влажность.

Присцила Риверо, жительница района Альто Мирафлорес, сообщила, что ее дом был охвачен пламенем в течение 15 минут после того, как огонь достиг близлежащего холма.

В заявлении, опубликованном в понедельник президентом США Джо Байденом, выражены соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными лесными пожарами. Он подтвердил, что его администрация находится в контакте с официальными лицами Чили и что Соединенные Штаты готовы оказать необходимую помощь.

Общественные здания в Винья-дель-Маре и Сантьяго в настоящее время используются в качестве центров пожертвований, где принимаются такие предметы снабжения, как вода, еда, свечи и лопаты для пострадавших от пожаров.

В Винья-дель-Мар и близлежащих городах Вилья-Алемана и Кильпе полиция обратилась с просьбой к незатронутым жителям оставаться дома, чтобы облегчить передвижение спасательных бригад.

Многие из пострадавших от пожаров вернулись в свои дома в понедельник, чтобы разобрать завалы. Некоторые из них выразили предпочтение спать рядом со своими домами, чтобы предотвратить мародерство и притязания на землю.

В районе Вилла Индепенденсия на восточной окраине Винья-дель-Мар житель Марко Дельгадильо пытается расчистить завалы своего дома, который он построил 25 лет назад. Несмотря на значительный ущерб, он планирует восстановиться и обратился к муниципальным властям за помощью в ремонте своей обрушившейся крыши до наступления зимы.