Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Сотни людей пропали без вести, число погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 123
Чили: лесные пожары – 123 погибших, 370 пропавших; разрушенные дома, США готовы помочь

реклама

В центральной части Чили предпринимаются усилия добровольцев по расчистке завалов, включая обугленный металл и битое стекло, в районах, серьезно пострадавших от недавних лесных пожаров. Официальное число погибших увеличилось до 123, при этом значительное число людей по-прежнему числится пропавшими без вести.

Лесные пожары, бушующие с пятницы, показали признаки ослабления к утру понедельника. Город Винья-дель-Мар и два других города в регионе Вальпараисо, Кильпе и Вилла-Алемана, особенно пострадали. Президент Габриэль Борич сообщил в воскресенье, что, по оценкам, 3000 домов в регионе были разрушены.

реклама

Марисоль Прадо, директор Службы судебно-медицинской экспертизы Чили, объявила в понедельник днем, что к числу погибших добавились еще 10 жертв. Она отметила плохое состояние многих тел и трудности, которые это создает для идентификации. Судебно-медицинские работники будут собирать генетические образцы у лиц, заявивших о пропаже родственников.

Мэр Винья-дель-Мар Макарена Рипамонти сообщила, что по меньшей мере 370 человек пропали без вести в городе, население которого составляет около 300 000 человек.

Лесные пожары нанесли значительный ущерб нескольким районам Винья-дель-Мар, особенно тем, которые расположены в горах на востоке города. Официальные лица предположили, что некоторые из лесных пожаров, возможно, были спровоцированы намеренно. Распространению пожаров способствовала сухая погода, сильный ветер и низкая влажность.

Присцила Риверо, жительница района Альто Мирафлорес, сообщила, что ее дом был охвачен пламенем в течение 15 минут после того, как огонь достиг близлежащего холма.

В заявлении, опубликованном в понедельник президентом США Джо Байденом, выражены соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными лесными пожарами. Он подтвердил, что его администрация находится в контакте с официальными лицами Чили и что Соединенные Штаты готовы оказать необходимую помощь.

Общественные здания в Винья-дель-Маре и Сантьяго в настоящее время используются в качестве центров пожертвований, где принимаются такие предметы снабжения, как вода, еда, свечи и лопаты для пострадавших от пожаров.

В Винья-дель-Мар и близлежащих городах Вилья-Алемана и Кильпе полиция обратилась с просьбой к незатронутым жителям оставаться дома, чтобы облегчить передвижение спасательных бригад.

Многие из пострадавших от пожаров вернулись в свои дома в понедельник, чтобы разобрать завалы. Некоторые из них выразили предпочтение спать рядом со своими домами, чтобы предотвратить мародерство и притязания на землю.

В районе Вилла Индепенденсия на восточной окраине Винья-дель-Мар житель Марко Дельгадильо пытается расчистить завалы своего дома, который он построил 25 лет назад. Несмотря на значительный ущерб, он планирует восстановиться и обратился к муниципальным властям за помощью в ремонте своей обрушившейся крыши до наступления зимы.

#пожар #чили
+
Написать комментарий (0)
Wildberries предлагает владельцам сгоревших в пожаре товаров добровольно отказаться от компенсации
Wildberries открывает новый склад в Санкт-Петербурге вместо сгоревшего в январе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
18
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
25
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
6
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
4
Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Что может случится на крипторынке в феврале
1
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
"Изделие 305" получит новый уровень огневого могущества и будет доработано по пожеланиям военных
1
В Конгрессе заявили о подвижках в голосовании о выделении помощи Израилю, про Украину речи не идёт
+
«Дом с Алисой» получил полезное обновление
+
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Украинское Минцифры: "Дия" не справилась с трафиком из-за "Евровидения"
+
Исследователь Bloomberg рассказал об успехе BTC ETF
+

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
65
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
31
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
17
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
110
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
93
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
58
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
186
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+

Сейчас обсуждают

Камаз Отходов
16:30
Это ты с компашкой идиотов у всех в чс )
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Johan_888
16:29
Пусть так, но оно работает без заморочек, и меня это устраивает.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Камаз Отходов
16:28
Юмор уровня хромосомо даунито. Болеешь?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:26
Я тебя уже обоссал, обсыхай.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:26
Дебилушка опущенный, глянь что я писал в самом начале - у меня системы из обоих лагерей, я могу себе это позволить. Это такие недалёкие как ты купят что-то одно и потом вслепую топят за свой выбор, ни...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Александр Ушаков
16:25
Только на Авито за них просят как за новую. Ведь он её в майнинг в 3 раза дороже купил.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:23
1) никогда не покупал самых дешёвых карт, поэтому утверждать не могу, хотя лежит в качестве затычки 1050Ти, снятая у клиента во время апгрейда, он просто подарил её 2) карты Хуанга вполне себе конкуре...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
JM+
16:22
Только не в армии, а на флоте.
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Hakuna Matata
16:22
Как этого душевнобольного в чс закинуть?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Дмитрий Семеньков
16:21
5600xt сапфир пульс, 1,5 года игр, 1,5 года майнинга, 1,5 года игр после - работает по сей день и ничего такого из перечисленного не встречал Во времена майнинга, по лету, тупо оставил на 2 недели коп...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем