Apple готовится к крупным обновлениям iOS 18, macOS и других операционных систем, с фокусом на улучшении функций разработчиков и пересмотра Siri

В июне Apple собирается объявить об обновлениях своих операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Также может появиться обновление для Vision Pro. Эти обновления имеют решающее значение для разработчиков программного обеспечения, поскольку они предоставляют новые системные функции для разработки приложений.

Марк Гурман, репортер Bloomberg, указал в разделе вопросов и ответов своего последнего информационного бюллетеня, что предстоящее обновление программного обеспечения iOS 18 для iPhone может стать одним из самых значительных в истории устройства. Специфика этого обновления пока полностью не раскрыта.

реклама

Известно, что в iOS 18 появится поддержка кроссплатформенного обмена сообщениями RCS, что, как ожидается, значительно улучшит взаимодействие между пользователями iPhone и Android. Несмотря на нежелание Apple, ожидается, что это обновление будет полезным для всех вовлеченных сторон, включая базу пользователей Apple.

Что касается Siri, которая в прошлом подвергалась критике, то выпуск iOS 18 может стать поворотным моментом. Несмотря на кажущееся пренебрежение, Apple за кулисами разрабатывает крупную стратегию искусственного интеллекта, которая, как ожидается, приведет к улучшению производительности Siri, среди прочих достижений. Генеративный искусственный интеллект мог бы, в частности, революционизировать функциональность голосового помощника.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поскольку до июня остается более четырех месяцев, следует отметить, что программные продукты перед запуском могут претерпевать изменения быстрее, чем аппаратные средства, из-за отсутствия цепочки поставок. Таким образом, планы Apple все еще могут измениться. Тем не менее, многие ожидают, что июньская конференция WWDC будет значимой для владельцев iPhone. Подробности этих изменений ожидаются с нетерпением.