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В Android 15 появится функция “Общий доступ к аудио”
Новая функция обмена аудио позволит вам прослушать аудиопоток или начать его трансляцию по Bluetooth

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Представьте себе ситуацию, когда вы путешествуете с группой друзей и хотите коллективно послушать музыку. Если используемое приложение не обладает встроенной функцией социального прослушивания, такой как Spotify, не существует простого способа распространения аудио среди всех членов группы. Эта проблема решается с помощью Auracast, функции стандарта Bluetooth LE Audio, которая облегчает трансляцию аудио на близлежащие устройства с использованием Bluetooth Low Energy, устраняя необходимость в сопряжении. Однако для работы этой функции как передающее, так и принимающее устройства должны быть совместимы с Auracast.

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Несмотря на то, что компания была анонсирована более полутора лет назад, на рынке по-прежнему не хватает гарнитур, поддерживающих Auracast. Ожидается, что это изменится в 2024 году, поскольку ожидается, что многочисленные производители аксессуаров выпустят новые продукты, совместимые с Auracast, в соответствии с большинством выпускаемых в настоящее время смартфонов. В рамках подготовки к выпуску этих устройств Google планирует ввести специальную страницу “Общий доступ к аудио” в Android 15, которая позволит пользователям обмениваться аудиопотоками из файлов, расположенных поблизости, или подключаться к ним.

В бета-версии 3 версии Android 14 QPR2 в приложении "Настройки" было идентифицировано несколько строк, связанных с общим доступом к аудио. Эти строки описывают страницу, которая включает переключатель для совместного использования аудио, кнопку для сканирования QR-кода для подключения к близлежащему аудиопотоку, кнопку для изменения устройства Bluetooth, используемого для прослушивания, и раздел, отображающий близлежащие аудиопотоки.

Эта новая страница аудиопотоков будет расположена в разделе "Настройки" > "Подключенные устройства" > "Настройки подключения". Хотя страница была запущена вручную для предварительного просмотра ее внешнего вида, отсутствие устройства, способного инициировать трансляцию Auracast, помешало фактическому началу или подключению к близлежащему аудиопотоку.

Начиная с Android 13, Google интегрирует Bluetooth LE Audio в Android, и в настоящее время можно инициировать и подключаться к близлежащим трансляциям LE Audio с помощью кнопки в переключателе вывода мультимедиа Android. Примечательным аспектом этого изменения в Android 15 является то, что Google выделяет эту возможность в настройках, указывая на то, что Google готовится продвигать поддержку Auracast в качестве ключевой функции Android 15, аналогично тому, как поддержка LE Audio была выделена в качестве ключевой функции Android 13.

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Хотя Google еще не выпустила пару наушников, поддерживающих LE Audio, все ее устройства на базе Tensor совместимы с версией 5.2 спецификации Bluetooth Core, которая является первой версией спецификации Bluetooth, поддерживающей LE Audio. Это означает, что если бы Google в этом году выпустила новую пару Pixel Buds, поддерживающих LE Audio, большинство существующих телефонов Pixel из линейки Pixel смогли бы использовать преимущества LE Audio. Однако остается неясным, планирует ли Google представить новую пару Pixel Buds в этом году, что приводит к предположениям относительно сроков добавления этой функции.

#новая функция #android 15
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