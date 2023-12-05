YouTube внедрил обновление, позволяющее просматривать просмотры и лайки в реальном времени во время воспроизведения видео на веб-сайте и Android-приложении

Количество просмотров и лайков на YouTube служат важными показателями популярности видео и влияют на алгоритм рекомендаций платформы. Эти показатели также помогают зрителям оценить потенциальную ценность видео.

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YouTube внедрил обновление, которое позволяет обновлять количество просмотров и лайков в режиме реального времени во время воспроизведения видео. Это усовершенствование доступно в веб-интерфейсе YouTube и его приложении для Android, как отмечает Android Police.

Счетчики имеют анимацию, которая активируется при каждом обновлении и продолжает обновляться даже во время паузы видео. Кроме того, счетчики обновляются в фоновом режиме, гарантируя, что пользователям будет представлена самая свежая статистика при возвращении на вкладку YouTube или в приложение.

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В настоящее время эта функция обновления в режиме реального времени, по-видимому, доступна преимущественно в веб-версии YouTube и ограничена в приложении для Android. Пользователи могут не использовать эту функцию на своих устройствах до тех пор, пока YouTube не расширит ее доступность. В настоящее время нет возможности отключить обновление количества лайков и просмотров в режиме реального времени.