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Современные землетрясения в США могут быть афтершоками землетрясений 1800-х годов, говорят ученые
Недавние исследования подтверждают продолжающуюся сейсмическую активность в зонах исторических землетрясений, включая Миссури-Кентукки (1811-1812) и Чарльстон (1886)

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Недавние исследования показывают, что последовательности афтершоков значительных исторических землетрясений могут сохраняться в течение длительных периодов, потенциально охватывающих столетия. Примечательно, что последовательность подземных толчков от серии значительных сейсмических событий вблизи границы Миссури и Кентукки в 1811-1812 годах, а также землетрясение в Чарльстоне, Южная Каролина, в 1886 году, по-видимому, продолжаются. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research: Solid Earth, указывает на то, что эти подземные толчки продолжают воздействовать на сейсмическую зону Нью-Мадрида, которая включает Мемфис и долину реки Мид-Миссисипи, а также прибрежную равнину Чарльстона.

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Используемая методология включает анализ временной и пространственной близости пар землетрясений, а также их магнитуд, чтобы установить причинно-следственную связь. Этот подход основан на гипотезе о том, что если одно землетрясение происходит ближе во времени и пространстве к другому, чем можно было бы ожидать при нормальной сейсмической активности региона, то это, скорее всего, повторный толчок.

Термин “фоновая сейсмичность” относится к типичной частоте сейсмических явлений в пределах данного района. Результаты исследования показывают, что примерно 30% всех землетрясений магнитудой 2,5 и более, зарегистрированных с 1980 по 2016 год вблизи границы Миссури и Кентукки, являются вероятными повторными толчками землетрясений 1811-1812 годов, магнитуда которых составляла от 7,3 до 7,5. Аналогичным образом, в регионе Чарльстон около 16% современных землетрясений произошли в период с 1980 по 2016 год. землетрясения, вероятно, являются повторными толчками события 1886 года, магнитуда которого составила 7,0.

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Определение того, являются ли текущие сейсмические события повторными толчками исторических землетрясений или новыми независимыми явлениями, имеет решающее значение для оценки будущего сейсмического риска в этих районах. Эта оценка остается актуальной, даже если недавняя сейсмическая активность приводит к минимальному ущербу или вообще не приводит к его отсутствию. Исследование подчеркивает важность продолжения мониторинга и исследований для улучшения нашего понимания сейсмической опасности в этих регионах.

#сша #землетрясение
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