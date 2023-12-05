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Недавние исследования показывают, что последовательности афтершоков значительных исторических землетрясений могут сохраняться в течение длительных периодов, потенциально охватывающих столетия. Примечательно, что последовательность подземных толчков от серии значительных сейсмических событий вблизи границы Миссури и Кентукки в 1811-1812 годах, а также землетрясение в Чарльстоне, Южная Каролина, в 1886 году, по-видимому, продолжаются. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research: Solid Earth, указывает на то, что эти подземные толчки продолжают воздействовать на сейсмическую зону Нью-Мадрида, которая включает Мемфис и долину реки Мид-Миссисипи, а также прибрежную равнину Чарльстона.
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Используемая методология включает анализ временной и пространственной близости пар землетрясений, а также их магнитуд, чтобы установить причинно-следственную связь. Этот подход основан на гипотезе о том, что если одно землетрясение происходит ближе во времени и пространстве к другому, чем можно было бы ожидать при нормальной сейсмической активности региона, то это, скорее всего, повторный толчок.
Термин “фоновая сейсмичность” относится к типичной частоте сейсмических явлений в пределах данного района. Результаты исследования показывают, что примерно 30% всех землетрясений магнитудой 2,5 и более, зарегистрированных с 1980 по 2016 год вблизи границы Миссури и Кентукки, являются вероятными повторными толчками землетрясений 1811-1812 годов, магнитуда которых составляла от 7,3 до 7,5. Аналогичным образом, в регионе Чарльстон около 16% современных землетрясений произошли в период с 1980 по 2016 год. землетрясения, вероятно, являются повторными толчками события 1886 года, магнитуда которого составила 7,0.
Определение того, являются ли текущие сейсмические события повторными толчками исторических землетрясений или новыми независимыми явлениями, имеет решающее значение для оценки будущего сейсмического риска в этих районах. Эта оценка остается актуальной, даже если недавняя сейсмическая активность приводит к минимальному ущербу или вообще не приводит к его отсутствию. Исследование подчеркивает важность продолжения мониторинга и исследований для улучшения нашего понимания сейсмической опасности в этих регионах.