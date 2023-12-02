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WhatsApp объявил о внедрении новой функции “Секретный код”, которая предоставляет пользователям возможность защитить свои заблокированные чаты пользовательским паролем. Эта функция отличается от кода разблокировки устройства и обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
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После активации папка “Заблокированные чаты” может быть скрыта из списка чатов, и к ней можно получить доступ, введя секретный код в строке поиска. У пользователей также есть возможность сохранить папку видимой в списке чатов. Процесс блокировки чатов был упрощен с помощью длительного нажатия, что избавило от необходимости перемещаться по настройкам чата.
WhatsApp заявил, что функция “Секретный код” запускается в качестве дополнительной меры для защиты чатов и затруднения доступа к ним в ситуациях, когда кто-то другой имеет доступ к телефону пользователя. Функция будет внедрена по всему миру в ближайшие месяцы.
Функция конфиденциальности “Блокировка чата” была введена WhatsApp в мае для предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальным разговорам. Она позволяет пользователям создавать защищенную папку в своем списке чатов, которая может быть защищена паролями или биометрическими методами аутентификации, такими как отпечатки пальцев. Эта функция также автоматически скрывает информацию о заблокированном чате из уведомлений, обеспечивая дополнительную конфиденциальность.
WhatsApp считает, что эта функция будет полезна пользователям, которые время от времени делятся своими телефонами с членами семьи или в ситуациях, когда кто-то другой держит телефон в руках, когда поступает конфиденциальный чат.
WhatsApp внедрил сквозное шифрование семь лет назад и добавил поддержку сквозных зашифрованных резервных копий чатов в iOS и Android в октябре 2021 года. В декабре того же года WhatsApp расширил свои средства контроля конфиденциальности, добавив поддержку исчезающих сообщений по умолчанию во все вновь инициируемые чаты.
WhatsApp, принадлежащий Meta, - это платформа для видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями, которой пользуются более двух миллиардов человек по всему миру.