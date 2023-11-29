Вулканическая активность и изменение климата, возможно, сыграли большую роль в вымирании динозавров, чем считалось ранее

Столкновение с Чиксулубом, также известное как событие K-Pg, широко признано значительным событием, произошедшим приблизительно 66 миллионов лет назад, когда комета или астероид столкнулись с Землей. Это событие считается одним из самых катастрофических за 4 миллиарда лет истории Земли, приведшим к вымиранию нептичьих динозавров и большинства крупных животных и проложившим путь к эволюции современных форм жизни, включая человека.

Однако недавнее исследование, опубликованное в Science Advances, предполагает более детальное изложение. В исследовании рассматриваются Деканские ловушки в западной Индии, которые были образованы в результате массивных извержений вулканов, совпадающих с событием K-Pg. Исследователи разработали новую методику для измерения количества фтора и серы, выбрасываемых в атмосферу в результате этих извержений.

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Полученные данные указывают на то, что уровни содержания фтора варьировались от 400 до 3000 частей на миллион, что достаточно для существенного изменения окружающей среды в регионе, но не на всей планете. И наоборот, выбросы серы достигали 1800 частей на миллион и произошли незадолго до события K-Pg.

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Авторы исследования предполагают, что эта вулканическая активность могла вызвать повторяющиеся кратковременные глобальные перепады температуры, оказывая воздействие на экосистемы до столкновения с астероидом или кометой в конце мелового периода. Если это подтвердится дальнейшими исследованиями, это может значительно изменить наше понимание древней истории Земли, предполагая, что вымирание K-Pg было вызвано не только внеземным воздействием, но и сложным взаимодействием вулканической активности и колебаний климата, кульминацией которого стало катастрофическое столкновение.