; освобождение заложников ключевой вопрос

В настоящее время ведутся переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара относительно потенциального продления перемирия в Газе. Срок действия перемирия скоро истекает, и без соглашения ожидается возобновление боевых действий.

Последняя группа пленников, согласно действующему соглашению о перемирии, должна быть освобождена сегодня. Семьи этих израильских пленников были проинформированы об их предстоящем освобождении. В свою очередь, ХАМАС предоставил список из 15 женщин и 15 подростков, которые должны быть освобождены из израильских тюрем. В этот список впервые включены палестинские граждане Израиля и жители оккупированных территорий.

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Несмотря на то, что обе стороны выразили готовность продлить перемирие, соглашение пока не достигнуто. Представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что Израиль открыт для любого серьезного предложения, но не предоставил дальнейших подробностей. Он подчеркнул деликатность переговоров, учитывая, что на карту поставлены человеческие жизни.

Леви также указал, что прекращение боевых действий зависит от освобождения всех пленников. Как только этот процесс будет завершен, предупредил он, конфликт, скорее всего, возобновится, а конечной целью будет уничтожение ХАМАСА.

В соответствии с действующим соглашением боевики Газы освободили 60 израильских женщин и детей из 240 пленников, захваченных 7 октября. Кроме того, 21 иностранец, в основном работники тайской фермы, были освобождены в соответствии с отдельными соглашениями. В обмен Израиль освободил 180 палестинцев, задержанных силами безопасности, все из которых - женщины и подростки.

Первоначальное перемирие, длившееся четыре дня, было продлено еще на 48 часов. Израиль выразил готовность к дальнейшему продлению перемирия при условии, что ХАМАС продолжит освобождать по 10 пленников в день. Однако, поскольку в плену остается меньше женщин и детей, это может потребовать освобождения некоторых израильских мужчин.

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Последнее освобождение также включало удерживаемых "Исламским джихадом", отдельной группировкой боевиков, что стало первым шагом на этих переговорах. Способность ХАМАСА вести переговоры об освобождении заложников, удерживаемых другими группировками, ранее была предметом разногласий.