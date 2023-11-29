В среду в Японии разбился военный самолет Osprey США, погиб один человек; на борту было шесть человек, причины крушения и состояние остальных пассажиров неизвестны

В среду военный самолет Osprey США потерпел крушение у побережья острова Якусима в южной префектуре Кагосима, Япония, в результате чего по меньшей мере один человек погиб. Береговая охрана Японии подтвердила, что на борту самолета находились шесть человек, вопреки первоначальным сообщениям о восьми пассажирах. Более подробная информация об оставшихся пассажирах и причине крушения в настоящее время недоступна.

Береговая охрана была предупреждена об инциденте примерно в 14:47 по местному времени (12:47 по восточному времени) и с тех пор направила патрульный катер и самолет к месту крушения. Офис управления аэропортом Якусима в префектуре Кагосима также получил запрос на экстренную посадку в аэропорту Кагосима от вооруженных сил США в среду днем. Конкретное подразделение вооруженных сил США, направившее запрос, не разглашается.

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Этот инцидент является последним в серии авиакатастроф с участием военных самолетов Osprey. В августе этого года крушение Osprey во время военных учений в Австралии привело к гибели трех морских пехотинцев США и еще нескольким серьезным ранениям. В 2022 году пятеро морских пехотинцев США погибли, когда их самолет MV-22B Osprey разбился во время учебной миссии близ Гламиса, штат Калифорния. Кроме того, четверо военнослужащих США погибли, когда их Osprey разбился во время учений НАТО в Норвегии в том же году.

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Osprey - универсальный летательный аппарат, способный к вертикальному взлету, как вертолет, и высокоскоростному крейсерскому полету, подобному обычному турбовинтовому самолету с крыльями. Несмотря на свои общие показатели безопасности, Osprey столкнулся с рядом механических и эксплуатационных проблем с момента своего появления в 1980-х годах, как отметил военный аналитик CNN и полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Седрик Лейтон.