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Во вторник законодатели Южной Африки проголосовали за резолюцию о закрытии посольства Израиля в Претории и приостановлении всех дипломатических отношений до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в конфликте между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС в Газе.
Выполнение резолюции зависит от решения правительства президента Сирила Рамафосы. Пресс-секретарь президента Винсент Магвенья заявил, что Рамафоса “отмечает и ценит” рекомендации парламента относительно дипломатических отношений Южной Африки с Израилем, особенно в отношении статуса посольства.Рамафоса и высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел выразили критику в адрес руководства Израиля во время его военной кампании против ХАМАС в секторе Газа и призвали Международный уголовный суд провести расследование потенциальных военных преступлений.
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Посольство Израиля пока никак не прокомментировало этот вопрос.
Перед голосованием, которое во вторник было принято с перевесом в 248 голосов против 91, посол Израиля в Претории был отозван в Тель-Авив для консультаций. Резолюция была предложена оппозиционной партией "Борцы за экономическую свободу" (EFF) и получила поддержку правящего Африканского национального конгресса (АНК), который придерживался последовательной дипломатической позиции по отношению к Южной Африке со времени президентства Нельсона Манделы в 1994 году.
Главный лидер АНК Пемми Майодина внесла поправки в проект резолюции EFF, включив в него призыв к прекращению огня и обязательство Израиля участвовать в переговорах при содействии Организации Объединенных Наций, направленных на достижение справедливого, устойчивого и прочного мира.
Южная Африка уже давно поддерживает стремление палестинцев к государственности на территориях, оккупированных Израилем, проводя параллели между опытом палестинцев и опытом чернокожего большинства в эпоху апартеида, сравнение, которое Израиль решительно отвергает.
EFF выдвинул это предложение в знак солидарности с палестинским народом в ответ на израильские бомбардировки и вторжение в контролируемую ХАМАСОМ Газу, которые были спровоцированы смертоносным вторжением боевиков ХАМАСА в Израиль 7 октября.