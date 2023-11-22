Северная Корея успешно запустила спутник-шпион "Маллиген-1", вызвав осуждение мирового сообщества и нарушив резолюции ООН, по словам представителей США

Северная Корея объявила об успешном запуске на орбиту своего первого спутника-шпиона "Маллиген-1" и выразила намерения продолжать подобные запуски в будущем. Этот шаг был встречен международным неодобрением, особенно со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Первоначально о запуске сообщили Южная Корея и Япония, но официальные лица этих стран заявили, что на данный момент они не могут подтвердить успешное выведение спутника на орбиту. Американские военные, представленные пресс-секретарем Пентагона Сабриной Сингх, также находятся в процессе оценки успеха запуска.

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В ответ на заявление Северной Кореи Южная Корея указала, что приостановит действие некоторых аспектов соглашения 2018 года, направленного на снижение военной напряженности между двумя странами, как сообщает информационное агентство Ренхап. Это повлекло бы за собой возобновление операций по разведке и наблюдению в непосредственной близости от военной демаркационной линии, разделяющей две страны. Северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что спутник был запущен с космодрома Сохэ на ракете "Чоллима-1". Запуск состоялся в 10:42 вечера (13:42 по Гринвичу), спутник вышел на орбиту 12 минут спустя.

Этот запуск последовал за двумя неудачными попытками Северной Кореи запустить спутники-шпионы ранее в этом году. Несмотря на эти неудачи, Северная Корея проинформировала Японию о своих планах запустить спутник в период со среды по 1 декабря.

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Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон назвала запуск явным нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, заявив, что он усиливает напряженность и потенциально дестабилизирует ситуацию в области региональной и глобальной безопасности. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер поддержал эти настроения, отметив, что при запуске использовались технологии баллистических ракет, которые Северная Корея использует в своих целях, что запрещено к использованию в соответствии с резолюциями ООН.