Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев, подчеркнув поддержку в условиях неопределенности по вопросу военной помощи во время российского вторжения

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с неожиданным визитом, подтвердив долгосрочную приверженность Соединенных Штатов в условиях неопределенности относительно продолжения важнейшей западной помощи, учитывая затяжной характер российского вторжения.

Остин, наряду с руководителем Европейского командования вооруженных сил США, был замечен в сердечном общении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит Остина в Киев является первым с апреля 2022 года.

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Остин заверил Зеленского в неизменной поддержке Соединенных Штатов после его прибытия в Украину из Польши. Посол США в Украине Бриджит Бринк поддержала это мнение, подчеркнув неизменную поддержку Вашингтоном стремления Украины к свободе. Президент Зеленский признал визит Остина важным событием для Украины и выразил уверенность своей страны в поддержке США.

Этот визит происходит на фоне растущих разногласий по поводу помощи Украине в Конгрессе США, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами в США в ноябре следующего года. Сосредоточенность некоторых американских законодателей на помощи Израилю вызвала обеспокоенность, несмотря на заверения представителей Министерства обороны США в том, что обоим союзникам можно оказывать поддержку одновременно.

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В частных беседах высокопоставленные украинские чиновники выражали опасения, что частота поставок военной помощи может сократиться. Это отражает более широкую обеспокоенность по поводу масштабов поддержки, необходимой для продолжения войны против России, которая начала свое вторжение в феврале 2022 года. Дефицит бюджета Украины на предстоящий год превышает 40 миллиардов долларов, и этот пробел необходимо устранить.