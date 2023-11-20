31 недоношенных младенца из больницы Газы были перевезены в Египет для неотложной помощи

По словам представителей здравоохранения, в воскресенье 31 недоношенный младенец в критическом состоянии был благополучно перевезен из главной больницы Газы в Египет. Между тем, более 250 пациентов с тяжелыми раневыми инфекциями и другими неотложными состояниями оставались запертыми в больнице несколько дней после того, как израильские войска вошли в помещение в поисках операций ХАМАСА.

Положение этих младенцев, наряду с обвинениями Израиля в адрес больницы Шифа, стали важными показателями продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАСОМ. Израильское наступление сильно повлияло на палестинское гражданское население, в то время как Израиль обвинил ХАМАС в использовании Шифы и других больниц в качестве баз для военных операций. Новорожденные, находившиеся в больнице, где из-за конфликта между израильскими силами и палестинскими боевиками было отключено электричество и истощились запасы продовольствия, сейчас получают неотложную помощь в Рафахе, городе на юге Газы. По словам Мохаммеда Закута, директора больниц Газы, младенцы страдали от обезвоживания, переохлаждения, а в некоторых случаях и сепсиса. Он также сообщил, что за два дня, предшествовавших эвакуации, скончались еще четверо младенцев.



Команда Всемирной организации здравоохранения, посетившая Шифу в течение часа в субботу, сообщила, что больничные коридоры были заполнены медицинскими отходами и твердыми бытовыми отходами, что увеличивало риск заражения пациентов. Эти пациенты выразили опасения за свою безопасность и здоровье и потребовали эвакуации. Двадцать пять сотрудников остались в больнице.