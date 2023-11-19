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Эскалация конфликта в Мьянме затронула мирных жителей
Конфликт в Мьянме обострился, число перемещенных достигло 90 000

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Конфликт между вооруженными силами Мьянмы и Араканской армией (АА), вооруженной группировкой этнического меньшинства, обострился, затронув различные населенные пункты на западе Мьянмы, включая Пауктау. Гражданские лица оказались под перекрестным огнем по мере усиления боевых действий.

Бывший член парламента из городка Пауктау, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, сообщил о потере контакта с жителями города. Этот человек покинул город, когда начались боевые действия, оставив позади пожилых людей, больных и семьи с маленькими детьми, которые не смогли быстро уехать.Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) сообщило в пятницу, что столкновения, начавшиеся в городке Ратхедаунг 13 ноября, распространились на населенные пункты Маундау, Кьяуктау, Минбья, Пауктау, Поннагьюн и Палетва. По данным UNOCHA, возобновившийся конфликт привел к перемещению более 26 000 человек в штате Ракхайн с понедельника.

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Ранее обе стороны установили неофициальное прекращение огня в ноябре 2022 года, но боевые действия возобновились после того, как армия Аракана, по сообщениям, атаковала два пограничных поста. Последние данные ЮНОЧА указывают на то, что общее число внутренне перемещенных лиц в результате конфликта составляет приблизительно 90 000 человек. Поступили сообщения о военных обстрелах в районах, контролируемых армией Аракана.

По данным UNOCHA, военные Мьянмы провели по меньшей мере одну операцию при поддержке авиации и военно-морского флота. Представитель вооруженных сил Мьянмы Зау Мин Тун заявил на брифинге в пятницу, что армия и полиция Мьянмы отбили полицейский участок Пауктау и что город находится под контролем военных.

По данным УКГВ, большая часть гуманитарной деятельности была приостановлена из-за возобновления конфликта, и почти все дороги и водные пути между населенными пунктами в Ракхайне были заблокированы.

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Конфликт в Мьянме продолжается с тех пор, как генерал армии Мин Аунг Хлайнг захватил власть в феврале 2021 года. По данным групп мониторинга, регулярные авиаудары и наземные атаки по целям, обозначенным военными Мьянмы как “террористические”, привели к гибели тысяч мирных жителей, включая детей.

#конфликт #эскалация #мьянме
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