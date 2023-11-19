Президент США Джо Байден обеспокоен насилием против палестинцев, поддерживает двух государственное решение и готов ввести визовые запреты, предупредив Израиль о его обязательствах

В статье, опубликованной в Washington Post, президент США Джо Байден выразил свою обеспокоенность насилием в отношении палестинцев на Западном берегу. Он указал, что США готовы ввести визовые запреты в качестве меры против этого насилия. Он подтвердил свою приверженность решению о создании двух государств для палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа, заявив, что это единственный жизнеспособный вариант для долгосрочной безопасности как израильтян, так и палестинцев.

Президент Байден предупредил Израиль о его обязательствах в рамках программы безвизового въезда, к которой он присоединился в конце октября. Он подчеркнул, что экстремистское насилие в отношении палестинцев должно прекратиться, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Он заявил, что США готовы ввести визовые запреты в отношении тех экстремистов, которые причастны к нападениям на мирных жителей на Западном берегу. Государственный департамент через представителя Мэтта Миллера подтвердил, что в случае невыполнения Израилем программы возможны меры по исправлению положения.

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Несмотря на призывы к прекращению огня в Газе, президент Байден сохранил свою позицию, подчеркнув необходимость решения о сосуществовании двух государств и временного управления под руководством Палестинской администрации. Он выразил свою веру в необходимость решения на основе сосуществования двух государств, при котором оба народа могут сосуществовать в равных условиях свободы, возможностей и достоинства. Он признал, что достижение этого потребует обязательств со стороны израильтян, палестинцев, США и их союзников и партнеров.

Президент Байден ранее выражал свою поддержку решению о сосуществовании двух государств в связи с сохраняющейся напряженностью между Израилем и палестинцами. Он подчеркнул важность большей интеграции Израиля со своими соседями и следования по пути, который обеспечивает безопасность, защищенность, достоинство и мир как Израиля, так и палестинского народа.

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Эта статья служит напоминанием Белого дома о влиянии иностранных конфликтов на национальную безопасность США, особенно в связи с тем, что дополнительный запрос администрации остается на рассмотрении.