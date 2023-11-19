Около 170 000 человек протестовали в Мадриде против закона об амнистии Каталонии 2017 года

В субботу в Мадриде состоялась демонстрация, в которой приняли участие около 170 000 человек, ознаменовавшая собой крупнейший протест против закона об амнистии, связанного с заявкой Каталонии на сепаратизм в 2017 году. Этот закон был согласован испанскими социалистами для формирования правительства.

Акция протеста состоялась через два дня после избрания премьер-министра Испании Педро Санчеса социалистом на четырехлетний срок. Его избрание было поддержано каталонской и баскской националистическими партиями в обмен на соглашение по вышеупомянутому закону. Демонстранты, размахивая испанскими флагами и плакатами, выразили свое несогласие с законом. Этот закон подвергся критике со стороны четырех судебных ассоциаций, оппозиционных политических партий и лидеров бизнеса за потенциальный подрыв верховенства закона и разделения властей.

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Среди присутствующих были Альберто Нуньес Фейху, лидер оппозиционной консервативной народной партии, и Сантьяго Абаскаль, лидер ультраправой партии Vox. Марш был организован гражданскими группами.

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После митинга группа лиц устроила акцию протеста возле дворца Монклоа, резиденции премьер-министра в Мадриде, что привело к закрытию трассы А6 примерно на час. Позже дорога была вновь открыта после вмешательства полиции.