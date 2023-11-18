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Десятки тысяч присоединились к семьям удерживаемых в Газе на заключительном этапе марша в Иерусалим
Тысячи израильтян маршируют из Тель-Авива в Иерусалим, требуя освобождения пленников в Газе, с присоединением лидера оппозиции и планами встреч с министрами, завершаясь митингом в Тель-Авивском художественном музее

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На пятый день марша из Тель-Авива в Иерусалим к членам семей лиц, удерживаемых в Газе, присоединились тысячи израильтян. Ожидается, что шествие завершится у офиса премьер-министра в Иерусалиме в субботу днем. Число участников, по оценкам организаторов, исчислялось десятками тысяч, а новостной канал 12 news сообщил о примерно 30 000 участниках марша.

Коби Бен Ами, участник, у которого двое родственников удерживаются в Газе, выразил желание семей встретиться с министрами, чтобы обсудить планы по возвращению заложников. Поддержка общественности во время марша была признана и оценена по достоинству.

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Лидер оппозиции Яир Лапид присоединился к маршу, когда он приближался к Иерусалиму. Планируется, что группа прибудет в Иерусалим около 14:30, после чего примерно в 16:00 состоится акция протеста у офиса премьер-министра.

После акции протеста семьи планируют вернуться в Тель-Авив для встречи с министром военного кабинета Бенни Ганцем и министром-наблюдателем кабинета Гади Айзенкотом. Другие министры военного кабинета, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и наблюдателя кабинета министров по стратегическим вопросам Рона Дермера, не ответили на просьбу семей о встрече.

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Мероприятия дня завершатся митингом в 8 часов вечера у здания Тель-Авивского художественного музея, в районе, называемом “Площадь заложников”.

#израиль #газа #ирусалим
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