Аргентинские выборы 19 ноября станут борьбой между министром экономики Серхио Массой и либертарианцем Хавьером Милеем, и результаты окажут влияние на будущее страны

На предстоящих 19 ноября президентских выборах в Аргентине ожидается жесткая конкуренция между нынешним министром экономики от правящих перонистов Серхио Массой и аутсайдером либертарианской партии Хавьером Милеем. Электорат, по-видимому, глубоко разделен и испытывает значительное недовольство по отношению к правительству из-за резкого роста инфляции и растущего уровня бедности.



Милея, известного своей характерной внешностью и агрессивной риторикой, сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Символ его предвыборной кампании, бензопила, символизирует его намерение резко сократить государственные расходы. Его политическая позиция включает критику Китая и других правительств, которые он называет “коммунистическими”, желание долларизировать экономику Аргентины и противодействие абортам. С другой стороны, Масса, центрист в правительстве левого толка, позиционирует себя как защитник государства всеобщего благосостояния и регионального торгового блока Меркосур. Однако его неспособность стабилизировать экономику была существенным недостатком.

Результаты выборов окажут глубокое влияние на будущее Аргентины, учитывая ее роль в качестве крупного экспортера сои, кукурузы, говядины и лития, ее статус крупнейшего должника перед Международным валютным фондом и растущую добычу сланцевой нефти и газа.

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Общественное мнение, похоже, разделилось. Некоторые избиратели, такие как Ракель Пампа, пенсионерка из Буэнос-Айреса, выражают поддержку Милеи из-за недовольства основными политиками. Другие, такие как Фернандо Педернера, работник медиа-сектора, поддерживают Массу из-за опасений по поводу потенциального влияния экономических планов Милеи на социальное обеспечение и государственные услуги.

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Международные деятели также оказали влияние на ход выборов. Левые лидеры Бразилии, Мексики и Испании выразили поддержку Массе, в то время как перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса и бывшие правые лидеры Чили и Колумбии поддержали Милея.