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ООН приостанавливает поставки в Газу из-за сбоя связи
Из-за сбоя в работе связи из-за нехватки топлива, ООН временно приостановила поставки в Газу, но Израиль согласился ежедневно пропускать топливо для поддержки жизненно важных служб

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Организация Объединенных Наций (ООН) временно приостановила доставку предметов первой необходимости, включая продовольствие, в Газу из-за сбоя в работе Интернета и телефонной связи, вызванного нехваткой топлива. Израиль согласился ежедневно пропускать в Газу две автоцистерны с топливом для ООН и систем связи, что составляет половину заявленных ООН потребностей в поддержании жизненно важных служб для населения Газы. Эти услуги включают системы водоснабжения, больницы, пекарни и грузовики для доставки гуманитарной помощи.

С начала конфликта Израиль запретил ввоз топлива, утверждая, что ХАМАС перепрофилирует его для военного использования. Израиль также ограничил поставки продовольствия, воды и других предметов первой необходимости, при этом из Египта была разрешена лишь небольшая помощь, которой, по мнению гуманитарных работников, недостаточно.

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Отключение связи в значительной степени изолировало 2,3 миллиона жителей Газы друг от друга и от внешнего мира. Агентство ООН по делам палестинских беженцев, БАПОР, не смогло доставить свой гуманитарный конвой в пятницу из-за перебоев со связью, как заявила пресс-секретарь Джульетт Тома.Ограниченное количество топлива для генераторов позволило частично восстановить телефонную связь и интернет-услуги в некоторых частях сектора Газа в пятницу вечером, как сообщила NetBlocks, организация, занимающаяся мониторингом перебоев в работе Интернета.

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Израильские силы указали на потенциальное расширение своего наступления на юг Газы при сохранении операций на севере. В настоящее время войска обыскивают крупнейшую больницу на территории, Шифу, в поисках доказательств наличия командного центра ХАМАСА, который, как утверждает Израиль, располагался под зданием. Это утверждение опровергается как ХАМАСОМ, так и персоналом больницы.

#оон #газа #помощ
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