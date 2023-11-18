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По сообщениям источников в медицинском учреждении, израильские вооруженные силы отдали приказ об эвакуации больницы аль-Шифа в Газе, в которую входят врачи, пациенты и перемещенные лица. Некоторые лица, как утверждается, были вынуждены уйти под угрозой оружия.
Однако представитель израильской армии опроверг эти утверждения в посте на X, заявив, что Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) просто ответили на просьбу директора больницы Шифа содействовать эвакуации граждан Газы, которые хотели покинуть больницу и направиться к гуманитарному переходу в секторе Газа через надежная ось.Мохаммед Закут, генеральный директор больниц в Газе, категорически опроверг эти утверждения израильской армии, утверждая, что они были вынуждены уйти под дулом пистолета.
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Больница Аль-Шифа предоставляла убежище более чем 7000 человек, включая тяжелобольных пациентов и новорожденных младенцев. Больница находится в осаде израильских солдат уже несколько дней.
Врач больницы аль-Шифа сообщил, что им было дано уведомление об эвакуации за час, что было сочтено невыполнимой задачей из-за большого количества присутствующих. Сообщается, что эта ситуация вызвала значительную панику и страх в больнице.
В настоящее время в больнице находятся по меньшей мере 300 пациентов, многие из которых находятся в тяжелом или критическом состоянии, а также тысячи перемещенных семей. Это включает по меньшей мере 35 недоношенных младенцев, которые в течение восьми дней находились без инкубаторов из-за недостатка кислорода и электричества. Из 39 младенцев, первоначально находившихся без инкубаторов, четверо с тех пор скончались, а пятеро тяжело больны.
Отсутствие транспорта в городе Газа и северных районах из-за нехватки топлива усугубило проблему, поскольку ожидается, что люди будут эвакуироваться пешком. Врачи выразили свое нежелание бросать своих пациентов.