В Новой Зеландии австралазийская хохлатая поганка, или "путекетеке", признана "Птицей века", победив киви и кеа, благодаря увеличению своей популяции и защите от исчезновения

Австралазийская хохлатая поганка, также известная как путекетеке, была объявлена победителем опроса "Птица века" в Новой Зеландии. Птица получила более 290 000 голосов, значительно опередив своих конкурентов. Объявление было сделано благотворительной организацией Forest and Bird, занимающейся охраной природы, в среду.

Киви, национальная птица Новой Зеландии, заняла второе место, набрав 12 904 голоса. Кеа, крупный вид попугаев, известный своим интеллектом, занял третье место, набрав 12 060 голосов.

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Опрос, который был инициирован в 2005 году, является ежегодным мероприятием, направленным на повышение осведомленности о местных птицах Новой Зеландии. Многие из этих видов находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и деятельности человека.

В последние годы конкурс был предметом споров из-за обвинений в фальсификации результатов голосования в 2020 году и выбора бита в качестве победителя в 2021 году.

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"Лес и птица" заявили, что путекетеке заслужил звание птицы века в 2023 году из-за увеличения своей популяции. Организация выразила оптимизм по поводу того, что успех этого вида может послужить положительным примером для сохранения других видов, находящихся под угрозой исчезновения.