Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Австралазийская хохлатая поганка, или "путекетеке" признана "Птицей века" в Новой Зеландии
В Новой Зеландии австралазийская хохлатая поганка, или "путекетеке", признана "Птицей века", победив киви и кеа, благодаря увеличению своей популяции и защите от исчезновения

реклама

Австралазийская хохлатая поганка, также известная как путекетеке, была объявлена победителем опроса "Птица века" в Новой Зеландии. Птица получила более 290 000 голосов, значительно опередив своих конкурентов. Объявление было сделано благотворительной организацией Forest and Bird, занимающейся охраной природы, в среду.

Киви, национальная птица Новой Зеландии, заняла второе место, набрав 12 904 голоса. Кеа, крупный вид попугаев, известный своим интеллектом, занял третье место, набрав 12 060 голосов.

реклама

Опрос, который был инициирован в 2005 году, является ежегодным мероприятием, направленным на повышение осведомленности о местных птицах Новой Зеландии. Многие из этих видов находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и деятельности человека.

В последние годы конкурс был предметом споров из-за обвинений в фальсификации результатов голосования в 2020 году и выбора бита в качестве победителя в 2021 году.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

"Лес и птица" заявили, что путекетеке заслужил звание птицы века в 2023 году из-за увеличения своей популяции. Организация выразила оптимизм по поводу того, что успех этого вида может послужить положительным примером для сохранения других видов, находящихся под угрозой исчезновения.

#новая зеландия #птица века
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
Новая Зеландия и Австралия являются самыми безопасными в случае ядерной войны
Обновление Microsoft Flight Simulator: фотограмметрия Новой Зеландии и новые испытания для пилотов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
6
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
48
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
1
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
3
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
+
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
11
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
26
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
9
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
7

Сейчас обсуждают

Vetali
11:50
С момента развала союза 30 лет прошло. Россия уже показала свой ээээ.... подъем. Достаточно сравнить развитие того же Китая за последние 30 лет и россии.
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Kasyan
11:49
Тебе же тоже сообщение, что и персонажу ниже: "Корнетов, Кинжалов, Искандеров" нет - это всё мультики.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Kasyan
11:48
Продолжая твою же логику Корнетов, Кинжалов, Искандеров их нет - это всё мультики. К слову Су-75 - это не самолет нового поколения, а облегченная версия Су-57.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Вассисуалий Лоханкин
11:47
ПИздили, пИздим и будем пИздить, ибо настоящим парням западло покупать говно задорого.
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
Кевин Гессем
11:43
ну хз, возможно я не прав, но по ощущениям там меньше. Из последнего что гонял на боксе и чего не было на плойке (не из эксклюзивов) - хьюмандкайнд и атомикхард. Ну а индюшатины в пасе вообще какоето ...
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Kasyan
11:42
Да тот же Fortnite ублюдочный, что и в том году.
Разработчики кооперативного экшена-долгостроя Suicide Squad: Kill the Justice League показали 20 минут геймплея
Чaт0-Б0т
11:42
>Фарион - в Украине... В дупе...
Экс-нардеп Украины Ирина Фарион стала фигурантом дела СБУ за языковую дискриминацию
Jeb
11:41
Актуалочка рассказывать об этом когда он уже несколько месяцев как бросил
Известный блогер Стас Васильев рассказал о борьбе с зависимостью после удаления YouTube-канала
Kasyan
11:40
В итоге получатся 73 ватные.
Категория процессоров H в семействе Intel Meteor Lake может объединить 28- и 45-ваттные модели
Чaт0-Б0т
11:40
Уважаемые г-да из Белого дурдомика, а вы когда последний раз меняли своему Байдену подгузники? Они же, поди, давно переполнены и вызывают у дедушки дискомфорт, от чего этого "мощного старика" несёт.
Байден вскоре после встречи с Си Цзиньпином опять назвал китайского лидера «диктатором»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем