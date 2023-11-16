Верховный суд Великобритании отменил незаконный план депортации просителей убежища в Руанду, вызвавший предложение выйти из Европейской конвенции по правам человека

Верховный суд Соединенного Королевства единогласно вынес решение против противоречивого плана правительства по отправке просителей убежища в Руанду, объявив его незаконным. Это решение может существенно повлиять на основную миграционную политику премьер-министра Риши Сунака и вызвало бурную реакцию со стороны правого крыла британской политики.

Постановление Верховного суда согласуется с предыдущим решением апелляционного суда, который также признал политику незаконной. Политика, объявленная в апреле 2022 года, направлена на транспортировку просителей убежища, нелегально прибывших в Великобританию, в Руанду. Однако это столкнулось с многочисленными юридическими проблемами и не привело ни к каким депортациям. В ответ на это постановление премьер-министр Сунак объявил о планах провести переговоры по официальному договору с Руандой при условии дальнейшего юридического пересмотра. Он также намерен ввести “чрезвычайное законодательство”, которое позволило бы парламенту Великобритании самостоятельно объявить Руанду безопасной страной.

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Суд постановил, что Руанда не может считаться безопасной страной для лиц, ищущих убежища, из-за риска возвращения настоящих беженцев в страны, из которых они бежали. Это решение вызвало призывы Правоконсервативной партии выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ), предложение, которое вызвало значительные разногласия внутри партии.

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Хотя премьер-министр Сунак явно не поддержал эти призывы, он указал, что рассмотрит такие действия, если пересмотру политики будут препятствовать. Он заявил: “Я готов изменить наши законы и пересмотреть эти международные отношения, чтобы устранить препятствия на нашем пути. Я не позволю иностранному суду заблокировать эти рейсы”.