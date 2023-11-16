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Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ‘гуманитарных паузах’ в Газе
ООН требует гуманитарных пауз в конфликте Израиля и ХАМАСа; воздержание США, Великобритании и России из-за отсутствия осуждения ХАМАСа и упоминания прекращения огня

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, представленную Мальтой, требующую “срочных и продолжительных гуманитарных пауз и коридоров по всему сектору Газа”. Это знаменует собой первое успешное урегулирование продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАСОМ, который начался 7 октября. Резолюция была одобрена 12 голосами "за", ни одним "против" и тремя воздержавшимися от США, Великобритании и России.

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Сообщается, что США и Великобритания воздержались из-за отсутствия в резолюции явного осуждения ХАМАСА, в то время как воздержание России было объяснено отсутствием упоминания о прекращении огня. Резолюция призывает к гуманитарным паузам достаточной продолжительности для облегчения доставки помощи гражданским лицам и требует “немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСОМ и другими группировками, особенно детей”.

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По сообщениям Палестинской администрации, за последние 40 дней израильские авиаудары и наземные операции привели к гибели более 11 000 палестинцев, в том числе более 4500 детей. Израильская блокада густонаселенной палестинской территории ускорила гуманитарный кризис, затронувший 2,2 миллиона палестинцев из-за нарушения доступа к продовольствию, топливу, воде и электричеству. Эта акция стала ответом на крупномасштабные нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября, в ходе которых боевики привели к гибели 1200 человек и взяли в заложники более 240 человек.

#израиль #хамас #оон #пауза
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