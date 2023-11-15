Они заперты в обрушившемся туннеле из-за валунов

Усилиям по спасению 40 рабочих, оказавшихся в ловушке в обрушившемся автомобильном туннеле в Индии, помешали большие валуны, препятствующие созданию эвакуационного прохода. Несмотря на обрушение, произошедшее три дня назад, сообщается, что рабочие находятся в добром здравии.

С момента инцидента, произошедшего в воскресенье утром, оказавшимся в ловушке рабочим по трубе доставлялись припасы, включая еду, воду и кислород. Из Нью-Дели доставляется машина для облегчения установки эвакуационной трубы, поскольку существующая перекрыта валунами.

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Инцидент произошел во время ночной смены, когда в 4,5-километровом туннеле находилось примерно 50-60 рабочих. Туннель является частью проекта шоссе Чар Дхам, инициативы правительства премьер-министра Нарендры Моди, направленной на соединение четырех мест индуистского паломничества в Уттаракханде с помощью 890 км дорог.

Регион известен своей подверженностью стихийным бедствиям, таким как оползни, землетрясения и наводнения. Проект подвергся критике за его воздействие на окружающую среду, при этом некоторые строительные работы были приостановлены из-за ущерба, причиненного проседанием грунта вдоль маршрутов.

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Строительство туннеля началось в 2018 году с прогнозируемой датой завершения в июле 2022 года, которая в настоящее время перенесена на май 2024 года, говорится в заявлении правительства.