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Израильские силы провели операцию в больнице аль-Шифа в Газе, которая, по их утверждению, является важным местом для операций ХАМАСА из-за ее расположения над подземной инфраструктурой группировки. Операция была описана как “точная и целенаправленная” и основывалась на разведывательной информации.
Больница, которая прекратила функционировать из-за нехватки топлива, в настоящее время является домом для пациентов и тысяч людей, ищущих убежища от продолжающегося конфликта. Несмотря на заявления израильских военных, врачи больницы отрицают ее использование для военных операций.
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Представитель правительства Газы, которая находится под контролем ХАМАСА, назвал наступление израильских войск на больницу нарушением международного права. Пресс-секретарь сообщил, что в то время в больнице находилось около 9000 человек.
Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, заявил, что ХАМАС и палестинский исламский джихад хранили оружие в больнице и были готовы ответить на израильскую военную операцию против этого учреждения. Кирби добавил, что ХАМАС использует больницы и туннели под ними для удержания заложников. Однако он уточнил, что США не поддерживают авиаудары по больницам, и выразил обеспокоенность по поводу ни в чем не повинных людей, обращающихся за медицинской помощью в этих учреждениях.