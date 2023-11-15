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Израильские военные подтвердили, что они проводят операцию против боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа, где в настоящее время ищут убежища многочисленные палестинские мирные жители. Эта информация была передана доктором Муниром аль-Буршем, генеральным директором министерства здравоохранения Газы, который сообщил, что израильские войска вошли на западную сторону медицинского комплекса.
В последующих сообщениях Ашрафа аль-Кидры, представителя министерства здравоохранения Газы, указывалось, что израильские силы переместились в подвал комплекса, где они проводят обыски и, как сообщается, разряжают оружие.
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По словам Мохаммеда Закута, директора больниц министерства здравоохранения Газы, первоначально израильские силы сосредоточили свое внимание на хирургических отделениях и отделениях неотложной помощи. Однако независимое подтверждение ситуации в Аль-Шифе пока не представляется возможным.
В свете ухудшения условий в Аль-Шифе, где тысячи пациентов, медицинского персонала и перемещенных лиц оказались в ловушке во время продолжающегося израильского нападения на Газу, международные призывы к гуманитарному прекращению огня усилились.
Израильские силы обороны (ИДФ) заявили, что их операция в Аль-Шифе является точной и целенаправленной, основанной на разведывательной информации и оперативной необходимости. Они утверждают, что ХАМАС располагает командным центром под больницей и использует это учреждение и расположенные под ним туннели для проведения военных операций и задержания заложников, утверждения, которые ХАМАС отрицает.
Армия обороны Израиля заверила, что в их состав входят медицинские бригады и лица, говорящие на арабском языке, которые прошли специальную подготовку для работы в этой сложной и чувствительной обстановке, не причиняя вреда гражданскому населению.
США подтвердили выводы Израиля, что заставило ХАМАС обвинить США в фактическом одобрении израильского налета на больницу. Группа возлагает полную ответственность за эту операцию на Израиль и президента США Джо Байдена. Совет национальной безопасности Белого дома опубликовал заявление, в котором подчеркивается необходимость защиты больниц и пациентов, выражая обеспокоенность потенциальным перекрестным огнем в больничных условиях.
Израильские войска вступили в ожесточенные уличные бои с активистами ХАМАС, продвигаясь в центр города Газа и окружая Аль-Шифу. Израиль пообещал ликвидировать ХАМАС в ответ на его трансграничное нападение на Израиль 7 октября, которое привело к значительным жертвам и захвату заложников.
На Западном берегу министр здравоохранения Палестинской автономии Май Алкайла обвинила Израиль в совершении преступления против человечности, осадив Аль-Шифу, возложив на израильские силы полную ответственность за безопасность медицинского персонала, пациентов и перемещенных лиц, находящихся в учреждении.