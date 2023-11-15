США предоставили Ираку 120-дневный отказ на перевод платежей Ирану за электроэнергию с условием использования средств только в гуманитарных целях, вызывая критику и опасения финансирования ополченцев

По словам официальных лиц США, Соединенные Штаты предоставили 120-дневный отказ, позволяющий Ираку перечислять платежи Ирану за электроэнергию. Условие заключается в том, что эти средства могут быть использованы только для гуманитарной торговли. Этот шаг является ответом на критику в отношении предоставления средств Ирану.

Отказ повторяет тот, который был выдан в июле, и который позволял Ираку переводить платежи на иранские счета с ограниченным доступом в Ираке и в третьих странах. Официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, подчеркнули, что средства предназначены исключительно для операций, не подпадающих под санкции, таких как покупка продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

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Критики, особенно члены Конгресса - республиканцы, утверждают, что предоставление Ирану расширенного доступа к этим средствам, которые в Ираке оцениваются в 10 миллиардов долларов, могло бы косвенно финансировать ополченцев, нацеленных на вооруженные силы США, или ядерную программу Ирана. США ввели санкции против Ирана из-за его ядерной программы и поддержки военизированных организаций, фактически запретив странам, торгующим с Ираном, вести бизнес с США.

Главная цель официальных лиц США - уменьшить влияние Ирана на Ирак. В прошлом Тегеран оказывал давление на Багдад, чтобы заручиться одобрением США на выделение таких средств путем сокращения экспорта иранского природного газа в Ирак. Это ограничило мощности Ирака по производству электроэнергии и привело к массовым отключениям электроэнергии в Ираке.

Это решение может быть спорным, поскольку Вашингтон обратился к Багдаду с просьбой сократить количество нападений на американские войска в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев с разной степенью успеха. Один американский чиновник охарактеризовал запросы США к Ираку как продолжающийся процесс.

После вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября, приведшего к военному ответу Израиля против группировки палестинцев в секторе Газа, участились нападения на силы США в регионе, которые Пентагон приписывает ополченцам, поддерживаемым Ираном.

С 17 октября силы США и коалиции подверглись нападениям по меньшей мере 55 раз в Ираке и Сирии, в результате чего 59 человек получили ранения, хотя весь личный состав вернулся к исполнению служебных обязанностей.

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Ричард Голдберг, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при администрации Трампа, который сейчас работает в аналитическом центре Фонда защиты демократий, заявил, что политика США должна заключаться в том, чтобы отказать Тегерану в доступе к любым денежным резервам, учитывая продолжающиеся нападения на вооруженные силы США с 7 октября.