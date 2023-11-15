Они идут поддерживаемый лозунгом "Мы вернем их обратно", с планами достичь Иерусалима

Родственники пленников в Газе инициировали во вторник марш протеста, который должен завершиться в субботу в Иерусалиме демонстрацией у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Марш под лозунгом “Мы вернем их обратно” начался на площади пленников в Тель-Авиве и, как ожидается, достигнет Беэр-Яакова к концу дня.

Шелли Шем Тов, чей сын Омер был похищен в Газе 7 октября, обратилась к толпе перед началом марша. Она выразила свое огорчение из-за своей неспособности помочь сыну и потери других пленников, включая Ноа Марчиано, солдата, который, как было подтверждено, погиб в плену. Шем Тов призвал премьер-министра Нетаньяху и кабинет министров принять меры и вернуть свои семьи домой.

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Юваль Харан, выживший после резни в кибуце Беери и родственник семи пленников в Газе, также обратился к толпе. Он поделился своим недоверием к сложившейся ситуации и своей решимостью достучаться до лиц, принимающих решения, во время марша. Харан призвал всех израильтян, включая членов Кнессета, военный кабинет, мэров, молодежные группы и людей из всех слоев общества, присоединиться к маршу и поддержать их дело.