В Париже более 100,000 человек, в том числе политики под руководством премьер-министра Элизабет Борн, вышли на марш против антисемитизма, который прошел мирно, за исключением небольших беспорядков с участием леворадикальной группы

Более 100 000 человек, включая высокопоставленных политиков, приняли участие в марше в Париже в знак протеста против антисемитизма. Это событие произошло на фоне значительного увеличения числа антиеврейских инцидентов по всей Франции и продолжающихся политических дебатов относительно методов участия.

Жерар Ларше, спикер сената Франции и один из организаторов мероприятия, подчеркнул важность борьбы с антисемитизмом, который, по его словам, противоречит ценностям Республики. Яэль Браун-Пиве, организатор, представляющий Нижнюю палату парламента, подчеркнула способность Франции объединяться вокруг общей истории и будущего, когда марш завершился возле Люксембургского сада.

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Премьер-министр Элизабет Борн, чей отец-еврей был выжившим в Освенциме, возглавила процессию и подчеркнула важность нетерпимости к любым формам антисемитизма. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал это мероприятие “великим гражданским маршем”. Вдоль маршрута марша было задействовано более 3000 сотрудников полиции. Мероприятие прошло в основном мирно, сообщалось лишь о незначительных беспорядках, когда леворадикальная еврейская группа попыталась помешать участию лидеров крайне правой партии.