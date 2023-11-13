Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Французские политики присоединяются к 100 000 человек на парижском марше против антисемитизма
В Париже более 100,000 человек, в том числе политики под руководством премьер-министра Элизабет Борн, вышли на марш против антисемитизма, который прошел мирно, за исключением небольших беспорядков с участием леворадикальной группы

реклама

Более 100 000 человек, включая высокопоставленных политиков, приняли участие в марше в Париже в знак протеста против антисемитизма. Это событие произошло на фоне значительного увеличения числа антиеврейских инцидентов по всей Франции и продолжающихся политических дебатов относительно методов участия.

Жерар Ларше, спикер сената Франции и один из организаторов мероприятия, подчеркнул важность борьбы с антисемитизмом, который, по его словам, противоречит ценностям Республики. Яэль Браун-Пиве, организатор, представляющий Нижнюю палату парламента, подчеркнула способность Франции объединяться вокруг общей истории и будущего, когда марш завершился возле Люксембургского сада.

реклама

Премьер-министр Элизабет Борн, чей отец-еврей был выжившим в Освенциме, возглавила процессию и подчеркнула важность нетерпимости к любым формам антисемитизма. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал это мероприятие “великим гражданским маршем”. Вдоль маршрута марша было задействовано более 3000 сотрудников полиции. Мероприятие прошло в основном мирно, сообщалось лишь о незначительных беспорядках, когда леворадикальная еврейская группа попыталась помешать участию лидеров крайне правой партии.

#франция #париж #антисемитизм #мар
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Франция больше не будет отправлять ВСУ своё вооружение из личного арсенала
В Армению прибыли французские броневики Bastion
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
12
Запущен первый в стране облачный сервис РосОблако на основе отечественных технологий
2
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
Американский стартап планирует разработать пассажирский самолёт нового поколения за 235 млн долларов
4
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
8
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
8
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
27
Куртка Майкла Джексона продан на аукционе за 28 млн руб.
10
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
1
Intel удерживает 80% рынка процессоров — за три года AMD не нарастила свою долю
26
В Киеве возмущены тем, что Израиль получает всё лучшее вооружение, пока Киев ждёт боеприпасов
2
Realme GT 3 240W с быстрой зарядкой до 100% за 9,5 минут скоро появится на некоторых мировых рынках
5
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Исследователи: использование соли может повысить производительность компьютера на 32%
3
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
Фанаты Action-RPG Mass Effect строят теории по поводу тизер-трейлера новой части
+

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
78
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
79
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
23
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
23
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
3
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
5

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
11:18
Помнится сербы, вечерней лошадью и вывезли Милошевича и его генералов в Гаагу, накакркаешь Су... .
Киев угрожает зеркальным ответом в случае возобновления ВС РФ ударов по энергосистеме Украины
glavhyilo
11:18
чем больше киевская правда щас наговорит своим гражданам,тем тяжелее будет потом тем же гражданам узнавать истинную правду-и их перековывать не прийдётся после.
На украинском телеканале поделились «правдой» про летне-осеннее контрнаступление
Иван Горыныч
11:16
Вот ты знаешь штаб КЧФ и я знаю, а его нет как и нет его содержимого, а ведь если чё обещали наглухо закрыть Крым, тогда как всё сдрыснули в Новороссийск, а 85% территории Украины сегодня контролирует...
Киев угрожает зеркальным ответом в случае возобновления ВС РФ ударов по энергосистеме Украины
nukemall
11:15
Эрзац-броневики на коммерческом шасси это очень так себе оружие, годятся для полицейских операций и тыловой службы, но не для настоящей войны, всей радости что дешёвые.
В Армению прибыли французские броневики Bastion
OgoGoLog
11:14
Как хорошо, что Крым по конституции российский, а законы страны выше международных договоров, даже РАТИФИЦИРОВАННЫХ. Спасибо Путину за это!!!
Канцлер ФРГ заявил, что готов продолжать диалог с Путиным
Umid Xaydarov
11:13
нищинский сетап. не позорился бы
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
Vito Vago
11:12
И что в Сирии делает нелегальный американский персонал?
США наносят авиаудары по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии
Иван Горыныч
11:12
Ты лучше послушай главпопапа РФ касательно родильных коек в РФии.
Президент Ирана призвал исламские страны ввести санкции против Израиля за его действия в секторе Газа
Миронов Александр
11:12
Как только мы наладим продуктивную работу с машинами будем уничтожать нации зачем нам столько имбицылов
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
OgoGoLog
11:11
Это свинка бесится, делая вид, что житель Крыма. Местная "дочь офицера". У него всего 4-5 фраз, на большее он не способен.
Канцлер ФРГ заявил, что готов продолжать диалог с Путиным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем