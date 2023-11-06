В различных городах мира, включая Вашингтон, Милан и Париж, прошли пропалестинские демонстрации, призывавшие к прекращению израильских бомбардировок в Газе, отражая общее недовольство правительств в связи с конфликтом и растущим числом жертв среди гражданского населения

Пропалестинские демонстрации прошли в субботу в различных городах, включая Вашингтон, Милан и Париж, участники которых призывали прекратить израильские бомбардировки Газы. Протесты стали ответом на растущую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения и страданий, вызванных конфликтом между Израилем и ХАМАСом.

Демонстранты, особенно в странах с большим мусульманским населением, таких как США, Великобритания и Франция, выразили недовольство своими правительствами за поддержку Израиля, в то время как его нападения на больницы и жилые районы в секторе Газа продолжаются.

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Управляемое ХАМАСом Министерство здравоохранения Газы сообщает, что число погибших палестинцев в конфликте с Израилем достигло 9448. В Израиле погибло более 1400 человек, большинство из них - в результате нападения ХАМАСа 7 октября, положившего начало войне.

В столице США тысячи людей собрались в знак протеста против поддержки администрацией Байдена Израиля и его продолжающейся военной кампании в Газе. Демонстранты, многие из которых были одеты в черно-белые куфии, скандировали “Палестина будет свободной”, когда толпа, заполнившая Пенсильвания-авеню, улицу, ведущую к Белому дому, вывесила большой палестинский флаг.

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Ренад Дайем из Кливленда, которая присутствовала на акции протеста со своей семьей, напрямую раскритиковала президента Джо Байдена, заявив, что она хотела, чтобы ее дети поняли, что “палестинский народ вынослив — и мы хотим лидера, который не будет марионеткой израильского правительства”.