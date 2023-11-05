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Нетаньяху предупредил "Хезболлу" "о серьезных последствиях" в связи с возможной региональной войной
Предупреждение о возможной региональной войне из-за конфликта между Израилем и ХАМАС вызвало ответное заявление премьер-министра Израиля

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Хасан Насралла, лидер "Хезболлы", заявил в своем выступлении по радио, что продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС потенциально может перерасти в региональную войну, если нападения на Газу продолжатся.

В ответ на комментарии Насраллы о потенциальной "региональной войне" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением в адрес "Хезболлы". Он заявил, что если группировка, которую поддерживает Иран, совершит нападение на Израиль, она столкнется с “серьезными последствиями”. Нетаньяху предостерегал "Хезболлу" с момента начала перестрелки с Израилем, которая совпала с началом войны в Газе 7 октября.

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Насралла в своем телевизионном выступлении заявил, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за продолжающийся конфликт в Газе, охарактеризовав Израиль всего лишь как орудие казни. Он предположил, что конфликт в Газе, в котором первоначально участвовали только палестинские субъекты, постепенно распространился на север, вовлекая "Хезболлу" в стычки вдоль северной границы Израиля.

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Насралла подчеркнул в своем обращении, что Соединенные Штаты должны действовать быстро, чтобы остановить агрессию против Газы, чтобы предотвратить перерастание конфликта в региональную войну. Это было его первое выступление по телевидению с начала войны.

#израиль #хамас #хезболла
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Нетаньяху предупредил "Хезболлу" "о серьезных последствиях" в связи с возможной региональной войной
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