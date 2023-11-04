Вокруг медицинских учреждений Газы появляются палаточные городки, поскольку врачи борются с нехваткой, истощением и последствиями авиаударов

В ответ на продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС многочисленные палестинские семьи в Газе нашли убежище в местах общего пользования больниц. Временные укрытия в виде палаток были установлены в различных местах этих медицинских учреждений, включая коридоры, автостоянки и внутренние дворы. Эти места считаются безопасными убежищами в соответствии с международным гуманитарным правом.

Такое развитие событий свидетельствует об эскалации кризиса, поскольку растет обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки медикаментов и перебоев в работе основных служб здравоохранения из-за взрывов. Больницы и поликлиники все чаще становятся эпицентрами активности в условиях конфликта.

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Несмотря на сложные обстоятельства, семьи, проживающие в этих палатках, пытаются соблюдать распорядок дня, чтобы создать видимость нормальной жизни. Палатки, которые обеспечивают ограниченное уединение благодаря своим тканевым стенкам, существуют с первых дней конфликта, который начался 7 октября.

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В дополнение к предоставлению временного жилья тем, кто покидает жилые районы, некоторые из этих палаток функционируют как временные хирургические отделения и отделения неотложной помощи. Это событие произошло в тот момент, когда число погибших палестинцев превысило 9000 человек.