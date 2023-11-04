ЦАХАЛ провела операцию, атаковав машину скорой помощи возле больницы Аль-Шифа в Газе, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и ранению 50, ссылаясь на связь машины с ХАМАСОМ и утверждая, что она перевозила боевиков и оружие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала факт проведения операции по нападению на машину скорой помощи возле больницы Аль-Шифа в городе Газа, крупнейшего медицинского учреждения в регионе. Операция привела к многочисленным жертвам, согласно сообщениям, по меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 получили ранения. Визуальные свидетельства с места инцидента выявили множество раненых и очевидные повреждения осколками близлежащего транспортного средства.

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Армия обороны Израиля оправдала операцию, заявив, что машина скорой помощи, на которую был нанесен удар, использовалась ХАМАС. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, транспортное средство было идентифицировано как перевозившее боевиков ХАМАС и оружие в непосредственной близости от зоны конфликта.

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Армия обороны Израиля далее заявила, что в ходе операции были ликвидированы несколько боевиков ХАМАС, и уточнила, что использование машин скорой помощи для перевозки оперативников и оружия является стандартной тактикой ХАМАС.