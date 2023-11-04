В результате ночного землетрясения магнитудой 6,4 в Непале погибли 137 человек, множество зданий обрушилось, затруднив спасательные операции из-за удаленного местоположения. Ожидается, что число жертв может возрасти из-за низкого качества строительства в регионе

По данным Национального сейсмологического центра Непала, в пятницу, в 11:47 вечера (18:02 по Гринвичу), в непальском регионе Джаджаркот произошло землетрясение магнитудой 6,4. Немецкий исследовательский центр наук о земле и Геологическая служба США оценили силу землетрясения в 5,7 и 5,6 балла соответственно.

Землетрясение привело к обрушению многочисленных зданий, что привело к гибели 137 человек. Последствия землетрясения ощущались вплоть до Нью-Дели.

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Спасательные операции начались в субботу, когда рабочие вручную разбирали обломки рухнувших строений в поисках выживших. Эпицентр землетрясения находился в холмистой местности примерно в 500 км (300 милях) к западу от Катманду, столицы Непала. Из-за удаленного расположения службы экстренного реагирования смогли добраться до этого района только рано утром в субботу.

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Официальный представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма выразил обеспокоенность тем, что число жертв может увеличиться по мере продолжения спасательных операций. Несмотря на умеренную магнитуду землетрясения, ожидается, что масштабы ущерба будут значительными из-за некачественного строительства в регионе и времени землетрясения, которое произошло ночью, когда большинство жителей спали.